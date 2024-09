In prima visione su Rai 3 il film “Spencer”: la trama

Stasera su Rai 3 in onda “Spencer”, in prima visione il film su Lady D. Kirsten Stewart nei panni della Principessa di Galles: ecco la trama

Lady Diana, l’ultimo Natale: in occasione dell’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, in prima visione su Rai 3, venerdì 6 settembre alle 21.20, ecco “Spencer” di Pablo Larrain, film in concorso alla Mostra del Lido nel 2021.

È il dicembre 1991 quando la famiglia reale britannica si appresta a trascorrere il Natale a Sandrigham, nella tenuta della regina. Il matrimonio fra il principe Carlo e la principessa di Galles attraversa una grave crisi per via della relazione di lui con Camilla Parker Bowles. La festività sarà difficile e tesa per Diana, combattuta fra i doveri nei confronti della corona reale, l’amore per i figli e un desiderio di emancipazione e indipendenza che la sta spingendo sempre più lontana da Londra e da Buckingham Palace. Il film è diretto da Pablo Larrain. Nel cast Kirsten Stewart che interpreta Lady D.