Il film “We were soldiers” con Mel Gibson stasera su Rai Movie: la trama

La prima vera battaglia fra l’esercito statunitense e quello Nord vietnamita nella valle di La Drang nel film “We were soldiers” in onda stasera su Rai Movie: la trama

Vietnam 1965, il colonnello Hal Moore viene chiamato per addestrare e condurre un battaglione di 450 paracadutisti in territorio ostile ed eliminare le truppe avversarie. Moore, alla guida del Primo Battaglione del 7º Reggimento Cavalleria, atterra così nella Valle di Ia Drang, conosciuta anche come la “Valle della Morte”. Con il supporto di elicotteri per il trasporto e l’assalto, Moore e i suoi uomini combattono contro forze nemiche soverchianti, dimostrando coraggio e fratellanza in una battaglia che segnerà profondamente le loro vite.

E’ la trama del film “We were soldiers”, dal memoriale “We Were Soldiers Once… and Young” di Harold G. Moore e Joseph L. Galloway, che Rai Movie propone venerdì 6 settembre 2024 alle 21:20. Nel cast: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein.