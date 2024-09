Finerenone riduce decessi in pazienti con scompenso cardiaco

Scompenso cardiaco: meno decessi ed eventi cardiovascolari con finerenone secondo i dati dello studio FINEARTS-HF

Bayer ha annunciato oggi che lo studio FINEARTS-HF che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di finerenone ha raggiunto il suo endpoint primario, ottenendo una riduzione statisticamente significativa del composito di morte cardiovascolare e di eventi totali (primi e ricorrenti) di insufficienza cardiaca (HF), definiti come ricoveri per HF o visite urgenti per HF.

I dati completi di FINEARTS-HF sono stati presentati al Congresso 2024 della Società Europea di Cardiologia (ESC).

FINEARTS-HF è uno studio di fase III sugli esiti cardiovascolari, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli e multicentrico, ha valutato l’efficacia e la sicurezza di finerenone per un nuovo uso sperimentale in pazienti affetti da HF con una LVEF≥40%2 (frazione di eiezione ventricolare sinistra), una misura che indica la quantità di sangue che il ventricolo sinistro del cuore pompa a ogni battito. Nello studio FINEARTS-HF non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza rispetto a quelli osservati in studi precedenti con il composto.

Attualmente finerenone è approvato per ridurre il rischio di morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale, ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, declino prolungato dell’eGFR e malattia renale allo stadio terminale in pazienti adulti con CKD associata a TD2.

Finerenone è un antagonista non steroideo e selettivo del recettore dei mineralcorticoidi (MRA) con benefici cardiovascolari consolidati (riduzione dei ricoveri per HF, morte CV e MI non fatale) negli adulti con CKD in DT2 e questi nuovi dati topline forniscono risultati positivi in una popolazione di pazienti diversa, non limitata alla CKD in T2D – pazienti con diagnosi di HF (LVEF>40).

Lo studio FINEARTS-HF fa parte del programma MOONRAKER di finerenone, che si preannuncia come uno dei più vasti programmi di studio sull’insufficienza cardiaca, con oltre 15.000 pazienti in totale, e che mira a stabilire una comprensione completa di finerenone nell’insufficienza cardiaca in un ampio spettro di pazienti e di contesti clinici.

L’insufficienza cardiaca è una sindrome clinica complessa con sintomi e segni che derivano da qualsiasi compromissione strutturale o funzionale del riempimento ventricolare o dell’eiezione del sangue. Circa 6,7 milioni di adulti negli Stati Uniti soffrono di HF, con circa il 55% che ha una LVEF ≥ 40%.6 Nonostante l’alta prevalenza, le opzioni di trattamento medico orientato dalle linee guida per i pazienti con HF con LVEF ≥ 40% sono limitate. Questo gruppo di pazienti è spesso in equilibrio con comorbilità multiple come l’obesità, l’ipertensione e la malattia renale cronica (CKD), aggiungendo ulteriori considerazioni per i medici quando considerano il trattamento.

Informazioni sullo studio FINEARTS-HF

FINEARTS-HF è uno studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico, guidato da eventi, che indaga l’efficacia e la sicurezza di finerenone per la riduzione del rischio di morte cardiovascolare e di eventi di insufficienza cardiaca (HF) in pazienti con una diagnosi di insufficienza cardiaca sintomatica (New York Heart Association classe II-IV) con una frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) ≥40%, misurata mediante imaging locale negli ultimi 12 mesi e in trattamento con diuretici per almeno 30 giorni prima della randomizzazione.

L’endpoint primario di FINEARTS-HF era il composito di morte cardiovascolare e di eventi HF totali (primi e ricorrenti), definiti come ricoveri per HF o visite urgenti per HF.

Circa 6.000 pazienti sono stati randomizzati a ricevere finerenone o placebo una volta al giorno per un massimo di 42 mesi.

Con un totale di oltre 15.000 pazienti, il programma di studi clinici MOONRAKER con finerenone, incluso FINEARTS-HF, è uno dei più vasti programmi di studio sull’HF fino ad oggi e mira a stabilire un corpo completo di prove per il finerenone in un ampio spettro di pazienti e contesti clinici.