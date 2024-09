A settembre il meglio dell’elettronica mondiale torna all’ex Macello

Dopo la pausa estiva, i grandi appuntamenti con il meglio dell’elettronica mondiale tornano all’ex Macello. Sabato 7 settembre si ricomincia con SAGA

Dopo la pausa estiva, i grandi appuntamenti con il meglio dell’elettronica mondiale tornano all’ex Macello. Sabato 7 settembre si ricomincia come meglio non si potrebbe con SAGA, il party che i Bedouin stanno da anni portando in giro per il mondo elevandolo sempre di più ai massimi livelli. insieme ai Bedouin in consolle all’ex Macello ci saranno Acid Pauli b2b Viken Arman, Ageless e Valerie Fox

sabato 7 settembre 2024 (dalle ore 23)

Opening Party @ Amnesia Milano

Da sempre Amnesia Milano significa evoluzione: una storia iniziata nel 2002 e che si è evoluta declinando tradizione e avanguardia, proponendo una serie di dj e generi elettronici prima di chiunque altro, dettando la linea ed intercettando mode e tendenze prima che diventassero tali, al punto da diventare un autentico hub per i più importanti eventi dance milanesi e non. La stagione 2024/25 di Amnesia Milano e dei suoi eventi correlati sarà più intensa che mai. Si inizia sabato 7 settembre 2024 con Franky Rizardo, Rossi e Zoig.

sabato 21 settembre 2024 (dalle ore 16.30)

Afterlife Milano @ Ippodromo SNAI Milano

Afterlife farà il suo ritorno a Milano a quasi un mese dalla conclusione della sua residency del giovedì all’Hï Ibiza, e dopo i sold-out a Parigi, Londra, New York e Buenos Aires e il record di 65mila presenze a Città del Messico. Sabato 21 settembre 2024 la line-up di Afterlife vedrà sul palco i Tale of Us, fondatori dell’evento, insieme a Mind Against, Massano e Olympe. Durante l’evento ci sarà spazio anche per due performance spettacolari: ANYMA presents Genesys e MRAK presents We Don’t Follow, i rispettivi progetti solisti di Matteo Milleri e Carmine Conte, i due membri del duo Tale of Us.