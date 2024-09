US Open: Sinner travolge anche Medvedev e vola in semifinale

US Open 2024, Sinner approda in semifinale e ora sfiderà l’amico Draper. Nei quarti vittoria in quattro set con Medvedev (6-2, 1-6, 6-1, 6-4)

Sinner alla conquista dell’America. L’azzurro si è preso le semifinali degli Us Open, battendo nei quarti Daniil Medvedev. E’ partito forte Jannik, ha poi subito il ritorno aggressivo del russo ma si è ripreso, ha cambiato qualcosa, ha messo più energia nel suo tennis e non gli ha lasciato scampo. Vittoria in quattro set. Il punteggio: 6-2, 1-6, 6-1, 6-4.

Il numero 1 al mondo, beniamino del pubblico statunitense, è stato applaudito anche da due tifosi ‘di casa’ speciali: la ginnasta Simone Biles e l’ex campione Nba Dwyane Wade.

Per Sinner sarà la prima semifinale a New York, sui campi di Flushing Meadows, traguardo raggiunto prima solo da Corrado Barazzutti (1977) e Matteo Berrettini (2019). E l’avversario è uno che conosce benissimo, il britannico amico e compagno di doppio Jack Draper, che nei quarti di finale ha battuto l’australiano Alex De Minaur in tre set.

SINNER: “FELICE PER SEMIFINALI, CON DRAPER SARÀ DURA”

Una partita “fisica” e nei primi due set con un andamento “strano. Chi faceva il break poi prendeva il largo”. La sfida vinta con Daniil Medvedev nelle parole di Jannik Sinner. L’azzurro ha superato il russo in quattro set qualificandosi alle semifinali degli Us Open.

“Nel terzo ho giocato in fiducia- ha spiegato ancora il numero 1 al mondo- mentre il quarto è stato combattuto, ma sono rimasto lì mentalmente. Sono contento, anche di come ho variato il gioco, ho cercato di mescolare la tattica, e dei tanti punti fatti a rete. Ma potevo servire un po’ meglio. Certo, ho avuto le migliori sensazioni in campo dall’inizio del torneo”.

Ora sulla sua strada ci sarà Jack Draper, uno che Sinner conosce bene. “Siamo amici fuori dal campo, sarà dura perché sta giocando in modo incredibile. Per il momento- ha concluso l’altoatesino- sono contento di essere in semifinale”.