Silvia Alibrandi in radio con “I passi degli altri”

“I passi degli altri” (etichetta: Joseba Publishing) è il nuovo singolo della cantante ed attrice romana Silvia Alibrandi, un brano che parla del senso di smarrimento che si prova durante il proprio percorso, quando si fatica a raggiungere i propri obiettivi.

Spiega l’artista: -Si corre, ogni giorno di più, eppure il tempo sembra non bastare mai. Ce la prendiamo con noi stessi e ci imponiamo ogni volta di fare ancora di più, perché ci sentiamo obbligati a non poterci fermare. Anche se fermarsi, significa anche vedere le cose da un altro punto di vista, riprendere le energie e non girare in macchina per ore ripercorrendo sempre lo stesso percorso. Al tempo stesso è un invito nel continuare a credere nelle proprie capacità, a rialzarsi anche quando ci sembra che vada tutto male. Si trova sempre la strada giusta-

La canzone porta le firme di Silvia Alibrandi e Paolo Pasqua (L’Ennesimo), anche co-autore del brano e arrangiatore, mix e master a cura di Giuseppe Di Gioia. La direzione artistica del progetto è affidata a Gianni Testa. Il videoclip vede alla regia Marko Carbone.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/4DQsSqwEwXzSZ02j6UjPW5

Biografia

Silvia Alibrandi è un’attrice e cantante romana. Sin da piccola si approccia alla musica e coltiva lo studio del canto, supportata dalla famiglia e dal padre, chitarrista classico e insegnante al conservatorio. Il primo concerto è nel 2011: “Note nel cuore” presso l’Aula Magna del Palazzo della Cancelleria Vaticana; dal 2015 regolarmente si esibisce in concerti in duo chitarra e voce insieme al padre. Terminato il liceo, si iscrive e si diploma all’Accademia Professionale per Attori del Teatro Golden, dove studia con Laura Ruocco, Barbara Pieruccetti, Loredana Scaramella, Augusto e Tony Fornari. Ha frequentato il III anno presso il LIM, Laboratorio Italiano del Musical, diretto da Cesare Vangeli e Andrea Palotto. Fa parte del progetto diretto da Chiara Cattaneo “Si va in scena!” Della MDM Academy, dove studia Danza, canto e recitazione. Nel 2022 si è laureata presso la facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo e ha preso la “Certificazione Voce In Equilibrio” che la abilita all’insegnamento del canto e delle arti performative. Nel 2017 interpreta il ruolo di Viola nello spettacolo “Tempeste”, diretto da Loredana Scaramella. Nello stesso e nell’anno successivo è Audrey della “Piccola Bottega degli orrori”, prodotto da Andrea Maia e diretto da Laura Ruocco. Nel 2018 prende parte a “Un piccolo gioco senza conseguenze” e “La casa di famiglia”, diretti da Augusto Fornari, ed interpreta Boyet in “Pene d’amor perdute” di Loredana Scaramella. Nel 2019 entra a far parte della compagnia del Teatro degli Eroi di Roma, ed interpreta il ruolo di Margot Frank nello spettacolo “Anna Frank il musical!”. Nel 2023 è Anna in “Closer” con la regia di Alessio Inturri. Nel 2024 esce il suo primo inedito, “2000METRI”. Si è esibita più volte presso il Teatro Arciliuto di Roma e presso l’Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere Filosofia presso l’Università di Tor Vergata e ha tenuto concerti organizzati dall’associazione Giacomo Carissimi presso palazzo Firenze. È vocal coach presso l’Art Village e presso il Teatro Golden di Roma.