Paralimpiadi 2024: Bebe Vio vince la medaglia di bronzo nel fioretto

Paralimpiadi 2024, Bebe Vio bronzo nel fioretto: la campionessa azzurra ha battuto nella finalina la coreana Eun Hye Cho 15-2. Sugli spalti per lei anche Jovanotti

Nella scherma Bebe Vio Grandis ha vinto la medaglia di bronzo nel fioretto categoria B ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La campionessa azzurra ha battuto nella finalina la coreana Eun Hye Cho 15-2. È la sua 5a medaglia ai Giochi Paralimpici dopo due ori individuali, un argento e un bronzo a squadre.

Seconda medaglia della spedizione italiana dopo il bronzo di Giordan nella sciabola. La terza è già certa, con Matteo Betti in finale. Ora la finale per il bronzo di Emanuele Lambertini.

Ad applaudire la due volte campionessa paralimpica di scherma in gara ai quarti di finale individuali del fioretto femminile categoria B, sugli spalti del Grand Palais, anche un tifoso speciale: Lorenzo Jovanotti, suo grande amico.

“È una medaglia stupenda, sono veramente felice. Non è l’oro certo, ma la finale l’ha meritata più lei, è stata lì più pronta, con fisico, con la testa e con tutto. Io c’ero, ma non bene come lei. Diamo tutto per vincere, c’è chi ce la fa e chi no. La mia avversaria in semifinale ce l’ha fatta, e mi auguro che adesso che c’è la finale vinca lei“. Lo ha detto Bebe Vio nella zona mista del Grand Palais, dopo aver vinto il bronzo nel fioretto ai Giochi Paralimpici di Parigi2024.

Nonostante la sconfitta in semifinale “sono molto felice. Se non ci fossero stati tutti i ragazzi, i preparatori, i miei amici, la mia famiglia… Sono tutti là, sono stati prontissimi a tirarmi su con la testa e a dirmi di non mollare, perché comunque non era finita. C’erano ancora due match per riuscire a prendere il bronzo, quindi è una medaglia vinta, è una grande cosa- ha aggiunto la campionessa azzurra, cinque medaglie paralimpiche in bacheca- Non bisogna mai scusarsi su una medaglia, assolutamente“.