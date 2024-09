Lucrezia nelle radio e in digitale con il singolo “Los Angeles”

Un inno alla vita lenta per ritrovarsi e riscoprire il richiamo della bellezza: Lucrezia nelle radio e in digitale con “Los Angeles”

Los Angeles è il nuovo singolo di Lucrezia, in uscita per Futura Dischi. Il brano si pone di essere la perfetta colonna sonora dell’estate della cantautrice bolognese, a pochi mesi dal precedente Mirtilli, che ha aperto il secondo capitolo del progetto.

Los Angeles è una canzone nata dalla necessità di Immaginare uno stile di vita lento, disinnescando quelle dinamiche sociali e lavorative che allontanano dal contatto con la parte più selvatica e animale della propria esistenza. Il titolo è volutamente il nome di una delle città in cui tutto ciò sembra più che mai impossibile, proprio per enfatizzare come spesso si cerca la soluzione a un problema nei posti più sbagliati, anche se dentro di sé si avverte limpidamente un richiamo nella direzione giusta. La dissonanza fra la vera natura dell’uomo e la vita che si è costruito si riflette anche nel suo rapporto con ciò che lo circonda, facendolo sembrare sempre più un alieno, incapace di muoversi senza fare danni e rovinare le cose belle che incontra.

“Da quando vivo in città mi sono abituata a cercare le stelle e le nuvole fra le porzioni di cielo rimaste libere, quelle che ancora non sono state inghiottite dai tetti dei palazzi. Questa canzone è un modo per ricordarmi della campagna in cui sono cresciuta e verso cui sento di voler scappare ogni volta che la distanza fra quello che sono e quello che vivo si fa troppo grande”. (Lucrezia)

Il brano scritto e prodotto in collaborazione con Domenico Finizio approfondisce il suo significato anche nella resa sonora: la canzone si articola attorno a suoni di strumenti acustici e elementi naturali (suoni di cicale, calabroni, legni, gufi e molto altro).