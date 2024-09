“La leggenda della sorgiva” è il nuovo libro di Olga Tree

“La leggenda della sorgiva” è il nuovo romanzo della scrittrice Olga Tree, pubblicato dalla casa editrice “PubMe” per la collana “Segreti in giallo Ragazzi”

Il libro, rivolto ad un pubblico sia giovanile che adulto, narra della storia di un padre e di una figlia, Edmond e Nataliè Ribès, che si recano in un luogo quasi incantato: Cedrì. Edmond, con sua enorme sorpresa, scopre di aver ereditato la casa natale: a partire da questo evento, lui e la figlia vivranno una serie di vicissitudini che li porteranno alla piena conoscenza di loro stessi e ad una finale resa dei conti.

Il titolo del romanzo è dato dalla sorgiva che promette vita eterna a chiunque ne beva un sorso: è vero o si tratta di una leggenda? Il senso di eternità sarà forse racchiuso in altro?

La scrittrice lascia immergere il giovane lettore in una storia fantastica, misteriosa ed affascinante, che lo incanta fino all’ultima pagina.

Già inserita nell’ambiente della narrativa e dell’illustrazione per ragazzi, la scrittrice Olga Tree, pseudonimo di Chiara Vincenzi, con questo romanzo crea una perfetta armonia fra scrittura e disegno, fra realtà e immaginazione.

Storia dell’artista

Olga Tree è nata a Mantova e, attualmente, abita in Alta Val Seriana in provincia di Bergamo. Sin da bambina, è appassionata di disegno: si diploma in restauro antico e continua a tenere viva la sua passione per l’illustrazione e la grafica. Durante uno stage presso uno studio di grafica per libri scolastici, apre le porte al mondo editoriale, pubblicando nel 2010 diversi libri per bambini con Il Ciliegio Edizioni. Qualche anno dopo, collabora con A.car Edizioni, la casa editrice che pubblica il suo progetto personale “Strega per metà”, trilogia fantasy per la collana Fantasy Book – Young Adult. Si affaccia nell’ambito scolastico grazie a Mannarino Edizioni: il libro didattico “Il segreto dei Longobardi” ha ricevuto il premio Marchio di Qualità Anno 2023 all’interno della Fiera per la Microeditoria di Chiari. La collaborazione con Jane Rose Caruso dà vita alla serie dedicata a “Le Fiabe della Foresta Incantata”, facendo riscoprire al lettore il bambino che è in ciascuno di noi. In veste di autrice, pubblica “Nanà, la strada verso casa” e “La leggenda della Sorgiva”, per la casa editrice “PubMe”. Continua il lavoro da illustratrice, realizza laboratori, corsi nelle scuole e ha collaborato con il gruppo di lettura animata “Ad Alta Voce”.