In libreria “L’emporio dell’amore della famiglia Botero” di Sunyoung Lee

Da Sunyoung Lee un vero e proprio feelgood sull’importanza del sentimento più grande, universale e misterioso che vi ispirerà in primis ad aprire il vostro cuore

A Seoul, in via dell’amore infinito, c’è un emporio molto speciale. Si dice in giro che questo negozio venda soluzioni per problemi di cuore e che sia in grado di realizzare i desideri dei suoi clienti. Potrebbe trattarsi di pubblicità ingannevole e anche l’insegna, “Emporio dell’Amore”, sembra spararla grossa. Ma già osservando i proprietari dell’attività ci si chiede se non ci sia del vero sulla potenza di questi farmaci: come può essere che l’anziano e imponente signore dietro al bancone, che sembra uscito da un quadro di Botero, sia felicemente sposato con la sua splendida e leggiadra collega? Chi entra trova un’atmosfera calda e accogliente, musica rilassante che distende i pensieri e nell’aria avverte il profumo di tisane deliziose.

C’è un comodo angolino dove ricevere consulenze specifiche e soprattutto si può acquistare una speciale medicina che pare abbia il potere di far innamorare. I clienti arrivano in questo spazio confortevole cercando una cura per guarire le proprie ferite sentimentali e si ritrovano a mettere a nudo la loro intimità, a portare alla luce fantasie, segreti e passioni inconfessabili. Come Seunggyu, un giovane meccanico che ha difficoltà a esternare i suoi veri sentimenti; Aechun, titolare di un’agenzia matrimoniale e Yonghui, docente che deve tenere un corso dal titolo “Letteratura e amore” senza mai essere stata innamorata… E voi, siete pronti a provare la pozione dell’amore? Dalla Corea, un vero e proprio feelgood sull’importanza del sentimento più grande, universale e misterioso che vi ispirerà non solo ad aprire il vostro cuore ma anche a diventare più gentili, sinceri e disposti al perdono.