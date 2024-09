Arriva in libreria “La coppia perfetta” di Elin Hilderbrand

“The Perfect Couple / La coppia perfetta”: dal 5 settembre sarà disponibile nelle librerie il libro di Elin Hilderbrand

Dall’autrice di bestseller del New York Times, Elin Hilderbrand, arriva un romanzo sui molti modi in cui la famiglia può riempire la nostra vita di amore… se non ci uccide prima. L’estate è la stagione dei matrimoni a Nantucket: la vista di una sposa che corre lungo Main Street è comune come il sole che tramonta a Madaket Beach. Il matrimonio Otis-Winbury si annuncia come un evento da ricordare, definito memorabile: i ricchi genitori dello sposo non hanno badato a spese per ospitare una cerimonia sontuosa nella loro tenuta sull’oceano. Ma quando un cadavere viene ritrovato nel porto di Nantucket poche ore prima del matrimonio, tutti i partecipanti diventano improvvisamente dei sospettati. Il capo della polizia, Ed Kapenash, interroga gli sposi, una famosa scrittrice di gialli e persino un membro della sua famiglia, e più indaga più porta alla luce segreti inconfessabili. Scopre così che ogni matrimonio è un campo minato e che nessuna coppia è perfetta

«Un giallo fantastico e accattivante che sa tenere i lettori con il fiato sospeso per tutta la durata del libro… I romanzi della Hilderbrand, ben concepiti e scritti con accuratezza, migliorano di volta in volta.» Bookreporter

«I segreti iniziano a venire a galla quando le famiglie e gli agenti della polizia locale si rendono conto che nessuna coppia è così perfetta come sembra.» Good Housekeeping, ‘25 Best New Books for Summer

ELIN HILDERBRAND è un’autrice bestseller secondo il New York Times di ben trenta romanzi, una madre orgogliosa dei suoi tre figli, un’appassionata ciclista Peloton, un’aspirante influencer di libri e un’entusiasta cuoca casalinga: seguitela su Instagram @elinhilderbrand per vedere il suo Cringe Cooking Show. È anche una sopravvissuta al cancro al seno da sette anni. Con oltre 900.000 copie vendute di The Perfect Couple – La coppia perfetta, una serie Netflix con Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning ed Eve Hewson, esordisce nel catalogo TimeCrime.