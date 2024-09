Toscana rinnova il contributo di 400 euro ai caregiver familiari

La Toscana ha provveduto a rinnovare l’erogazione dei contributi a favore dei/delle caregiver di familiari con disabilità anche per l’anno 2024

La Toscana ha provveduto a rinnovare l’erogazione dei contributi a favore dei/delle caregiver di familiari con disabilità anche per l’anno 2024, ed ha definito il riparto delle risorse (contenuto nell’Allegato A della medesima Delibera). La somma stanziata è pari a 1.811.685 euro.

Per quel che concerne l’individuazione degli aventi diritto, la quantificazione del contributo e le modalità di accesso sono confermate le “Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, come modificate dalla Delibera della Giunta Regionale 717/2022 (contenute nell’Allegato A della stessa), ad eccezione di quanto indicato al punto 2) del paragrafo sui Destinatari, dove la voce “caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione” si intende cassata.

In particolare le Linee di indirizzo richiamate assumono la definizione di caregiver contenuta nell’articolo 1 comma 255* della Legge 205/2017; specificano che l’obiettivo primario del Fondo «è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari»; specificano che tra i caregiver va data priorità agli interventi nei confronti di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima (come definite dalla normativa), nonché ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita; stabiliscono che l’entità del contributo economico è pari a 400 euro mensili.

Si accede al contributo mediante una richiesta di presa in carico e valutazione della persona con disabilita o non autosufficiente (o, se necessaria, una rivalutazione per le persone già in carico ai servizi), da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali. La richiesta sarà esaminata da un’apposita équipe che assegnerà il contributo di cura facendo riferimento alle condizioni cliniche ed i bisogni della persona con disabilità o non autosufficiente, nonché il livello di carico assistenziale/stress del caregiver familiare. Il contributo non è sostitutivo o compensativo, bensì aggiuntivo e complementare agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS), ed è compatibile con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficienza, compresa la frequenza di un centro diurno.

Ricordiamo che la Regione Toscana ha attivato già da qualche anno un Centro di ascolto per il caregiver familiare (se ne legga a questo link), e sta lavorando ad una Proposta di Legge regionale avente ad oggetto le “Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare” (a questo link è disponibile una presentazione della stessa).