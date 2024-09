Su Rai 3 sta per tornare “Chi l’ha visto?”: la data è l’11 settembre

‘Chi l’ha visto?’ torna in prima serata: ecco la data ufficiale. Federica Sciarelli, da vent’anni al timone della trasmissione storica, è pronta a tornare in diretta dall’11 settembre

La data ufficiale (finalmente) c’è: per tutti i telespettatori di ‘Chi l’ha visto?‘ l’appuntamento è per mercoledì 11 settembre sempre in prima serata e sempre su Rai 3. Federica Sciarelli, da vent’anni al timone della trasmissione storica, è pronta a tornare in diretta per trovare persone scomparse e per dare quella giustizia che tantissimi chiedono ma che altrimenti non hanno. La redazione, si legge sul sito ufficiale della trasmissione, è sempre operativa con aggiornamenti e appelli sul sito e i social. Per segnalazioni: email 8262@rai.it – tel. 068262.

“Mamma mia Sciary non vedo l’ora“, è il commento di un fan della trasmissione. E anche: “Su veloci che parecchi casi insoluti aspettano di essere risolti”, “Uno dei pochi ‘uffici indagini’ in Italia che funziona e trova il colpevole“.