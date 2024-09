Il thriller “Low Tide” stasera in onda su Rai 4: ecco la trama

Un crime thriller per un tesoro che scotta nella prima serata di Rai 4 che propone il film “Low Tide”: ecco la trama

In prima visione assoluta mercoledì 4 settembre alle 21.20 su Rai 4 sarà trasmesso il thriller crime “Low Tide” (2019). Durante una notte d’estate, in una cittadina costiera del New Jersey, Alan e suo fratello Peter scoprono un sacchetto pieno di antiche monete preziose, frugando nell’abitazione di un uomo morto. Inizialmente cercano di tenere nascosto il tesoro, ma quando i loro amici e complici Red e Smitty ne vengono a conoscenza, la situazione degenera pericolosamente.

Presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival e distribuito dalla prestigiosa A24, “Low Tide” è un coming of age che segue la strada del crime thriller ricordando racconti di formazione passati ormai alla storia del cinema come “Stand by me-Ricordo di un’estate”. Regia e sceneggiatura sono dell’esordiente Kevin McMullin, che coglie un’atmosfera avventurosa anni ’80 molto lontana dalle derive di tendenza degli ultimi anni. Nel cast di giovani protagonisti si distinguono Keean Johnson e Jeden Martell, mentre nel ruolo del Sergente Kent troviamo il veterano Shea Whigham.