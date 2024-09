Il film “Leonora addio” stasera su Rai Movie: la trama

Il film “Leonora addio” con Fabrizio Ferracane, Martina Catalfamo, Nathalie Rapti Gomez, Roberto Herlitzka, Claudio Bigagli in prima visione su Rai Movie: la trama

Prima visione su Rai Movie con l’ultimo film di casa Taviani: mercoledì 4 settembre, alle 21.10, va in onda “Leonora addio” con Fabrizio Ferracane, Martina Catalfamo, Nathalie Rapti Gomez, Roberto Herlitzka, Claudio Bigagli.

Il film è diviso in due parti. Nel 1936, alla morte di Pirandello, il regime fascista rifiuta di trasferire le sue ceneri ad Agrigento, come lo scrittore avrebbe voluto. Nel 1947 si decide per la traslazione, e un funzionario agrigentino, su mandato di De Gasperi, s’incarica di scortare le ceneri da Roma alla Sicilia. Non mancheranno le difficoltà. La seconda parte del film è l’adattamento della novella “Il chiodo”, tra le ultime scritte dal grande autore del nostro Novecento.

Unico film diretto da Paolo Taviani senza il fratello Vittorio, che era morto nel 2018: il mondo di Pirandello è argomento caro a entrambi i fratelli Taviani che già lo avevano raccontato in “Kaos” (1984) e in “Tu ridi” (1998). Più che un testamento, “Leonora addio” è il degno finale per un importante pezzo di storia del cinema, italiano e mondiale. La produzione e distribuzione della pellicola fu penalizzata dall’epidemia di Covid ma resta una prima visione da non perdere anche perchè ospita una delle ultime apparizioni di Roberto Herlitzka.