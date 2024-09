Follia a Quartu Sant’Elena: 17enne colpisce il padre con il machete

Altro caso di aggressione familiare. Questa volta a Quartu Sant’Elena, in Sardegna. Un 17enne ha accoltellato con un machete il padre, ferendolo alla schiena dopo una discussione. L’uomo, un quarantenne, ora si trova in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

In un primo momento, i genitori hanno coperto il figlio raccontando ai Carabinieri di essersi trovati di fronte uno sconosciuto che in giardino tentava di rubare un motorino. Il 40enne sarebbe uscito di casa allertato da alcuni rumori e così sarebbe stato aggredito. La moglie avrebbe così sentito le urla e trovato il marito sanguinante.

LA NUOVA CHIAMATA AL 112 E LA SCOPERTA

La scoperta della reale versione è arrivata poco dopo quando la madre del minorenne ha effettuato una nuova chiamata al 112 per segnalare ulteriori minacce da uno sconosciuto armato di machete.

Al loro arrivo, le forze dell’ordine hanno trovato la donna in giardino, costretta a rimanere fuori casa per via del figlio. Aveva afferrato il grosso coltello puntandoglielo contro e distrutto alcuni arredi della casa. Arma che è stata ritrovata sul piano di lavoro della cucina. Il 17enne è stato arrestato e adesso si trova nel carcere minorile di Quartucciu.