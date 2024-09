Domenico Di Puorto nelle radio e online con “Style”

Il brano STYLE, è un brano dallo stile Urban Pop, scritto da Domenico Di Puorto e arrangiato da Roberto Mennuti, in arte Keynoise

Il brano STYLE, è un brano dallo stile Urban Pop, scritto da Domenico Di Puorto e arrangiato da Roberto Mennuti, in arte Keynoise (Disco di platino per la produzione del brano “Pop Corn e patatine” dell’artista Pepe). Il video ufficiale è curato dall’operatore di camera e direttore della fotografia: Denis Fava.

Una ragazza, incontrata per strada, le emozioni e l’istinto di un ragazzo, fanno esplodere un amore veloce, che si rivelerà sbagliato. Lei, in vacanza alle Hawaii e lui, solo in casa nel suo “standby emotivo”; unico impegno l’annaffiare un bonsai, quasi come una distrazione imposta. Lo stare solo, nei giorni a seguire gli consentono di decidere e affrontare la situazione al momento del ritorno della ragazza, così da non farlo nuovamente cedere alle sue tentazioni, ma dovrà con determinazione lasciarla. L’istinto del ragazzo, nonostante venga messo a dura prova rimane sotto controllo; quasi da monito ad una realtà odierna diversa, facendogli vivere un quotidiano con comportamenti razionali ed equilibrati, dove il Play o Stop, legittimo, sono la chiave di lettura per trovare la soluzione. Il brano, con il suo ingresso descrittivo della scena esplode in un ritmo leggero ma dal testo immediato; così come le battute finali dove è comprensibile il:

Balliamo adesso, premi quel tasto play, senza delay, Chiama il deejay…

La vita è una, tutti i giorni Friday

Tutti che guardano le mie Calvin Klein

Saluto tutti e mi diverto bye bye, bye bye, bye bye

Il suo stare solo per scelta viene vissuto senza rancore e senza ricatti, a differenza di uno status sociale attuale differente. I versi del brano diventano uno slogan: leggero, allegro, divertente e incoraggiante. Un giovane cresce, ama, nel rispetto proprio e nei confronti delle donne. Lasciarsi, per quanto triste, deve far rimanere ugualmente un clima sereno tra la coppia, così da diventare esempio dignitoso per questa società … sempre!

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=c9M-aCm7Fl0