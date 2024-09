“This is The Last Time” è il primo singolo del progetto VINX

“This Is The Last Time” è il primo singolo ufficiale del progetto solista VINX, cantautore, produttore musicale e band leader

“This Is The Last Time” è il primo singolo ufficiale del progetto solista VINX, cantautore, produttore musicale e band leader (cantante dello storico progetto pop-punk made in Italy “Vanilla Sky”).

Il testo della traccia ruota attorno al tema della chiarezza, dell’auto-realizzazione e dell’empowerment, raccontando l’abbandono dell’indifferenza e degli errori del passato, e trovando nel tempo stabilità e controllo, abbracciando così un nuovo inizio appagato da un senso di meraviglia e autostima.

I riferimenti visivi legati alle stelle e all’interpretare i segni che il mondo e il destino presentano all’ascoltatore, aggiungono uno strato poetico, rendendo il viaggio emotivo universale e riflessivo.

Il messaggio è quindi chiaro e semplice: si tratta di trovare sé stessi e prendere il controllo del proprio destino.

Musicalmente la canzone è ispirata ai rappresentanti più preminenti del pop-punk internazionale dei primi anni 2000, in cui la melodia più solare richiama temi estivi mentre le chitarre distorte fungono da collante per l’organico che concorre alla rappresentazione del brano.

Inoltre la presenza dei sintetizzatori nel tema strumentale fa chiaramente riferimento alle influenze portate dalle prime band emo come The Get Up Kids e Motion City Soundtrack (amati e prodotti poi dallo stesso Mark Hoppus dei Blink 182 con il quale VINX vanta una collaborazione nel secondo full length della sua band di origine).

Vincenzo Mario Cristi in arte VINX, già leader e fondatore del progetto “Vanilla Sky” che ha reso protagonista il pop punk made in Italy in tutto il mondo, è un produttore, compositore e docente romano ora volto alla realizzazione del suo primo progetto solista.

VINX nasce dall’esigenza di poter esprimere musicalmente l’eredità raccolta negli anni di carriera pluri-ventennale accumulata a livello internazionale nel mondo dell’alternative pop-punk e dell’emo.

Con il primo singolo dal titolo “This is The Last Time”, già in collaborazione con Sorry Mom! e Suffer Records, l’artista va a colmare il vuoto creato negli anni tra la nuova generazione ed una scena più adulta che sembra non avere più uno spazio in un genere musicale che sta tornando fortemente in auge.