Previsioni meteo 3 settembre 2024: ultimi giorni di clima estivo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 3 settembre 2024: tempo ancora stabile e soleggiato ma dal prossimo weekend attesa una svolta perturbata

Condizioni meteo ancora tipicamente estive sull’Italia nonostante l’inizio dell’autunno meteorologico. Anche nella giornata di oggi l’anticiclone africano non mollerà la presa e di conseguenza avremo tempo stabile da Nord a Sud con temperature di qualche grado oltre la media stagionale. Attenzione però perché nella seconda parte della settimana trova sempre più conferme una svolta autunnale, con la discesa di una goccia fredda dall’Atlantico che poi nel weekend dovrebbe raggiungere anche la nostra Penisola. Avremo dunque un calo delle temperature e il ritorno delle piogge a partire dal Nord e dal Centro.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 3 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolate piogge o acquazzoni su Alpi e Appennino, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, salvo residue precipitazioni sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge da isolate a sparse, soleggiato altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Stabilità prevalente al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio attesi acquazzoni nelle zone interne, specie delle regioni del versante tirrenico e della Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata tempo del tutto asciutto con ancora cieli sereni. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

