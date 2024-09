Per Stefano De Martino buona la prima alla conduzione di “Affari tuoi”

Stefano De Martino alla prima di Affari Tuoi cita Amadeus e sui social scatta l’effetto nostalgia: i fan del programma apprezzano, ma rimpiangono il 61enne passato a Discovery

È filata liscia come l’olio la prima di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Il programma è tornato su Rai 1 dopo l’addio di Amadeus e il suo passaggio a Discovery. Proprio quest’ultimo è stato citato dall’ex ballerino durante la puntata. In gara, la concorrente del Veneto – nelle fasi finali del gioco – è rimasta con due pacchi: quello da 30mila euro e quello da 100mila, azzerando tutti i blu presenti. Un momento clou che De Martino ha commentato così: “E come direbbe anche il buon Amadeus: soldi sicuri”.

DE MARTINO: “HO SENTITO AMADEUS, MI HA DATO DEI CONSIGLI”

Su X, è esploso l’effetto nostalgia per il conduttore che – negli ultimi anni – era riuscito a far diventare il programma uno dei punti di forza della rete ammiraglia della Rai. Così, impazzano i tweet pieni di lacrime per il 61enne. Nessuno critica o giudica De Martino, anzi la sua performance pare essere apprezzata. Si tratta pur sempre di una prima volta, ma il neo conduttore è apparso spigliato e a suo agio. Quello che ha prevalso stasera, però, è il ricordo ancora fresco dello show che è stato.

Come ha spiegato a La Repubblica, De Martino ha sentito Amadeus prima del programma: “Per arrivare preparato all’appuntamento, ho studiato tutte le edizioni del passato per trovare la mia strada. Ho sentito Amadeus, mi ha dato dei consigli. Spero porti bene a tutti e due come già accaduto quando lui ha lasciato ‘Stasera tutto è possibile’ e sono subentrato io. Poi lui ha fatto Sanremo con 5 Festival. Mi sto preparando con tanto entusiasmo”.

Ecco alcuni tweet pubblicati durante la serata.

