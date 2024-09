Navi da crociera: la Norwegian Sky festeggia 25 anni di servizio

La Norwegian Sky ha festeggiato i 25 anni di servizio. La nave da 77.000 tonnellate è stata consegnata a Norwegian Cruise Line nel 1999

La Norwegian Sky ha festeggiato i 25 anni di servizio. La nave da 77.000 tonnellate è stata consegnata a Norwegian Cruise Line il 28 luglio 1999. Terminata presso il cantiere navale Lloyd Werft di Bremerhaven, la nave era stata originariamente ordinata per Costa Crociere con il nome di Costa Olympia. Sorella della Costa Victoria, costruita nel 1996, la nave era completa per circa il 35% quando il suo cantiere originale, Bremer Vulkan, ha presentato istanza di fallimento nel 1996.

Quando Costa Crociere ha deciso di non procedere con la costruzione, lo scafo incompiuto della nave è stato messo in vendita. Intraprendendo un importante programma di espansione della flotta, Norwegian Cruise Line intervenne e, nel 1997, acquistò la struttura per circa 30 milioni di dollari.

Ribattezzata Norwegian Sky, la nave è stata terminata presso il cantiere navale Lloyd Werft a seguito di un’importante riprogettazione che ha incluso l’aggiunta di due nuovi ponti cabina e diverse nuove funzionalità. La nave da 2.000 ospiti è entrata in servizio nell’agosto 1999, offrendo itinerari in Europa prima di riposizionarsi in Canada e New England e infine nei Caraibi.

Norwegian Cruise Line ha successivamente ordinato una gemella della Norwegian Sky, che sarebbe diventata la Norwegian Sun costruita nel 2001. All’epoca, la società prevedeva di costruire da due a sei navi aggiuntive della stessa piattaforma presso il cantiere navale Lloyd Werft. Il piano, tuttavia, fu successivamente abbandonato e le opzioni contrattuali per tre navi gemelle non furono perseguite.