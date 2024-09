Le mete perfette per un weekend al mare e come organizzarlo

Un weekend al mare è un ottimo modo per staccare la spina dal tran tran quotidiano e godersi ancora un po’ l’aria delle vacanze anche a ferie finite. Ecco qualche consiglio utile, allora, per organizzare al meglio il fine settimana al mare e alcune mete perfette per due giorni all’insegna di relax e divertimento.

Come organizzare un weekend al mare

Considerato che il tempo a disposizione è poco, per evitare di sprecarlo negli spostamenti, il primo consiglio è di scegliere per i propri weekend al mare mete vicine e facilmente raggiungibili in auto o con i mezzi pubblici. Le località di mare italiane sono perfette in questo senso: visita il sito Terredimare.it per scoprire quelle più in voga o che meglio soddisfano i tuoi gusti e le tue esigenze. Sempre per ragioni di tempo, altro consiglio utile è di pianificare in anticipo tutte le cose da fare e da vedere durante il weekend al mare, soprattutto se si ha in mente qualcosa di un po’ più dinamico di nuotate al largo, tintarella sul bagnasciuga, riposini sotto l’ombrellone: molti locali sul mare richiedono per esempio prenotazioni in anticipo per aperitivi o cene, soprattutto durante i weekend estivi, e se vuoi seguire una lezione di surf devi necessariamente conoscere in anticipo le disponibilità dell’istrutto. Per praticità, infine, è consigliabile prenotare per i weekend al mare alloggi come b&b, affittacamere, hotel in cui ci sia già tutto l’indispensabile: portarsi dietro asciugamani, shampoo, bagnoschiuma, phon, eccetera solo per due giorni potrebbe risultare un po’ scomodo.

Quali sono le mete migliori per un weekend al mare

Quanto alle mete perfette per un weekend al mare, come in parte si accennava, in Italia le alternative non mancano: lungo tutto la penisola ci sono località facilmente raggiungibili in treno o in macchina che incantano chi viaggia anche solo per un fine settimana con spiagge bianche, acque cristalline, insenature solitarie, panorami mozzafiato.

Le Cinque Terre

In Liguria, per esempio, le Cinque Terre sono perfette per un weekend al mare. Possono essere visitate in trekking, percorrendo a piedi i tanti sentieri che attraversano gli antichi borghi dei marinai ma anche fitte zone verdi e coperte da macchia mediterranea.

La Costa apuana

In Toscana la Costa apuana è perfetta per un fine settimana di nuotate e tintarella a ridosso della caratteristica scogliera bianca. I più sportivi possono alternaree con escursioni in montagna, i più curiosi di storia e tradizioni con un giro nel centro di Carrara dove non mancano attrazioni.

Il Cilento

Scendendo più a sud, al confine tra Campania e Basilicata, anche il Cilento offre numerose alternative per un weekend al mare lontani – in questo caso è proprio il caso di dirlo – da traffico, rumori, inquinamento cittadino. Questa zona è caratterizzata, infatti, da verdi colline che lentamente degradano verso il mare con località come Palinuro, Marina di Camerota, Maratea che i veri amanti del mare non possono perdersi.

Tropea

In Calabria Tropea è la meta migliore per un weekend al mare soprattutto per come sa combinare spiagge incontaminate e acque cristalline con un borgo molto più vivace di quel che si immagina, soprattutto durante l’estate, e dove potersi innamorare delle tradizioni culinarie del posto.

Le Egadi

Decisamente più wild è un weekend al mare alle Egadi: l’arcipelago siciliano con le sue calette nascoste e incontaminate, come Cala Rossa a Favignana o la Cala Nera a Marettimo, si gode soprattutto in barca.