Il film “Sotterrando la mia ex” stasera su Rai Movie: la trama

Serata soprannaturale su Rai Movie, con “Sotterrando la mia ex”. Tra zombie e humour, una separazione “impossibile” firmata Joe Dante: la trama del film

Un horror atipico, nello stile di Joe Dante, è quello proposto da Rai Movie, martedì 3 settembre alle 21.10, con “Sotterrando la mia ex”, per la regia dello stesso Dante, e nel cast Anton Yelchin, Ashley Greene e Alexandra Daddario.

Max ed Evelyn sono una giovane coppia in procinto di lasciarsi: lei è autoritaria, vegana e prepotente, e lui decide di farla finita. Ma non riesce a comunicare la decisione alla ragazza, che finisce sotto un camion e muore. Grazie a un incantesimo, però, Evelyn tornerà in vita sotto forma di zombie, con tutta l’intenzione di rovinare la vita al suo ex.

Ultimo lungometraggio del regista di “Gremlins” e “The Hole”, tanto caro a Steven Spielberg e al suo clan. Come in gran parte dei precedenti lavori di Joe Dante, anche in questo caso la componente di thriller soprannaturale si giova di un notevole contrappunto di leggerezza e humour: ne esce un film pienamente godibile, destinato a diventare un piccolo cult del genere.