DJ TOMORROW è tornato con il suo nuovo singolo “Waiting For You”

DJ TOMORROW, giovane dj/producer italiano, è tornato con il suo nuovo singolo dal titolo “Waiting For You”, rilasciato su Gas Records (etichetta di Alex Nocera), disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Waiting For You” risalta le sonorità caratteristiche del progetto musicale attuale di DJ TOMORROW. Un singolo energico e coinvolgente pronto per far ballare i dancefloor e i vostri party estivi!

DJ TOMORROW commenta così la sua nuova produzione: “Il mio nuovo brano è nato basando tutta la mia attenzione sulla ricerca di nuove sonorità e inspirandomi al genere Progressive House. Il mio progetto artistico nasce per fare musica quotidianamente, scoprire sound innovativi ed essere al passo con i tempi. Sono molto orgoglioso di rilasciare questo singolo dopo tanti mesi, ringrazio Luca Testa per le dritte che mi ha dato e per le tante ore in studio trascorse insieme.

Spero possa piacere alle persone che mi seguono e ringrazio Alex Nocera per l’opportunità che mi ha dato nel firmare con la sua casa discografica Gas Records”.

Da pochi giorni DJ TOMORROW è entrato a far parte del MGMT roster di Head Music Studios.

“Waiting For Your” segna il ritorno del producer che è già al lavoro per le sue prossime uscite discografiche.

DJ TOMORROW

Marco Ceriani in arte DJ TOMORROW è un dj/producer italiano.

Inizia la sua carriera da DJ all’età di tredici anni e particolarmente ispirato da Hardwell “DJ Dutch”, decide di produrre musica.

All’età di quindici anni inizia a suonare nei club e nelle feste private.

Nel Maggio 2016 frequenta International Dj School.