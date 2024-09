Disturbo da uso di oppioidi: con giusta terapia meno rischi di overdose

Le visite in ospedale sono un’opportunità per iniziare la terapia farmacologica per il disturbo da uso di oppioidi e sono associate a minori probabilità di overdose

Le visite in ospedale sono un’opportunità per iniziare la terapia farmacologica per il disturbo da uso di oppioidi e sono associate a minori probabilità di overdose da oppioidi a 6 mesi, come rilevato da uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

Negli Stati Uniti i ricoveri ospedalieri correlati al disturbo da uso di oppioidi (OUD) sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, passando da 136,8 ogni 100mila persone nel 2005 a 250,4 nel 2020, e hanno rappresentato circa il 3,4% di tutti i ricoveri ospedalieri nelle aree metropolitane nel 2016. Questi ricoveri non sono sempre legati a overdose, ma piuttosto allo spettro di morbilità che accompagna l’uso di sostanze, tra cui infezione da HIV, epatite, endocardite, infezioni della pelle e dei tessuti molli e batteriemia. Le complicanze correlate agli oppioidi contribuiscono in modo sproporzionato ai decessi associati alla sepsi nei pazienti più giovani.

Il ricovero ospedaliero o una visita al pronto soccorso rappresentano un’opportunità per coinvolgere i pazienti nella terapia farmacologica per l’OUD (MOUD). Più linee guida raccomandano l’uso in particolare buprenorfina, metadone o naltrexone per trattare l’OUD e l’astinenza da oppioidi. Le persone che iniziano il trattamento con buprenorfina ottengono diversi benefici, come una maggiore aderenza nel tempo alla terapia, più giorni senza farmaci e minori probabilità di riammissione. Inoltre ci sono prove di notevoli risparmi sui costi per il sistema sanitario per i pazienti che iniziano il trattamento con buprenorfina.

La MOUD è molto sottoutilizzata e circa l’87% degli individui con OUD non l’ha ricevuta nel corso dell’ultimo anno, pertanto utilizzare la visita in ospedale come un’opportunità per iniziare la terapia potrebbe colmare questa lacuna nel trattamento. Un ampio studio che ha valutato i ricoveri in 362 ospedali degli Stati Uniti ha rilevato che la somministrazione della MOUD in ospedale era associata a un rischio inferiore di dimissione diretta dal paziente, ma è stata utilizzata solo nel 22% dei casi per i pazienti ricoverati con disturbo da uso di oppioidi.

La valutazione degli esiti dell’inizio della MOUD dopo una visita in ospedale si è concentrata in gran parte sul tasso di follow-up ambulatoriale o di riammissione. Per i pazienti che non avevano precedentemente ricevuto la MOUD, l’associazione tra il suo inizio dopo una visita in ospedale e un futuro sovradosaggio di oppioidi è stata ampiamente sottostimata, pertanto obiettivo di questo studio era colmare questa lacuna, hanno premesso gli autori

Analisi delle visite correlate al disturbo da uso di oppioidi

Lo studio di coorte basato sulla popolazione ha utilizzato i dati dell’Oregon Comprehensive Opioid Risk Registry, che collega tutti i dati delle richieste dei pagatori ad altri set di dati sanitari amministrativi per individui di almeno 18 anni di età che avevano codici di diagnosi correlati a OUD registrati in una visita al pronto soccorso o in un ricovero ospedaliero da gennaio 2017 a dicembre 2019. I dati sono stati analizzati tra maggio 2023 e gennaio 2024.

L’endpoint primario era un sovradosaggio fatale o non fatale di oppioidi a 6 e 12 mesi dalla dimissione. Le caratteristiche del campione, tra cui età, sesso, piano assicurativo, numero di comorbilità ed eventi di sovradosaggio correlati agli oppioidi, sono state stratificate in base alla ricezione o alla mancata ricezione della MOUD entro 7 giorni dopo una visita ospedaliera correlata a OUD. È stata valutata l’associazione tra la ricezione della MOUD e il verificarsi di un evento di overdose da oppioidi.

Meno rischi di overdose a 6 mesi iniziando la MOUD in ospedale

L’analisi ha coinvolto oltre 22mila pazienti (53,1% donne, 25% di età compresa tra 25 e 39 anni) che hanno avuto una visita ospedaliera correlata a OUD durante il periodo di studio. Nel complesso, 1.184 pazienti (5,3%) hanno ricevuto la MOUD entro 7 giorni dalla visita al pronto soccorso o dal ricovero ospedaliero, dei quali 683 (57,7%) hanno ricevuto buprenorfina, 463 (39,1%) metadone e 46 (3,9%) naltrexone iniettabile a lunga durata d’azione.

I soggetti che hanno ricevuto la MOUD entro 7 giorni dalla dimissione avevano probabilità aggiustate inferiori di overdose fatale o non fatale a 6 mesi rispetto a quelli che non l’hanno ricevuta (odds ratio aggiustato, aOR, 0,63), mentre a 12 mesi non sono state rilevate differenze nelle probabilità aggiustate di entrambi gli esiti tra questi gruppi (aOR 0,79). I pazienti avevano un rischio inferiore di overdose fatale o non fatale a 6 mesi associato all’uso di buprenorfina (aOR 0,50) ma non all’uso di metadone (aOR 0,57).

«Il nostro studio ha rilevato che solo il 5,3% dei pazienti presentava evidenza di inizio di MOUD, il che indica opportunità di miglioramento, soprattutto considerando quanto rilevato da un altro studio, ovvero che i pazienti ospedalizzati con OUD avevano una mortalità a 1 anno del 7,8% (4,5% direttamente da cause correlate ai farmaci)» hanno commentato i ricercatori. «Abbiamo anche rilevato che i tassi variavano a seconda della popolazione di pazienti, con il 10,6% di quelli di età compresa tra 18 e 24 anni e solo l’1,8% dei soggetti di età compresa tra 55 e 74 anni che ricevevano il trattamento».

In conclusione, l’inizio della MOUD è stato associato a probabilità ridotte di overdose correlata a oppioidi a 6 mesi. Gli ospedali dovrebbero prendere in considerazione l’implementazione di programmi e protocolli per offrire l’inizio della MOUD ai pazienti con OUD che si presentano per le cure.

Referenze

Weiner SG et al. Opioid Overdose After Medication for Opioid Use Disorder Initiation Following Hospitalization or ED Visit. JAMA Netw Open. 2024 Jul 1;7(7):e2423954.

