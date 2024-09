Con utilizzo di guselkumab elevato controllo della psoriasi

Il trattamento di mantenimento della psoriasi con guselkumab ha consentito ai pazienti di raddoppiare l’intervallo tra le somministrazioni senza perdere il controllo della malattia

Il trattamento di mantenimento della psoriasi con guselkumab ha consentito ai pazienti con clearance cutanea completa e precoce di raddoppiare l’intervallo tra le somministrazioni senza perdere il controllo della malattia, come dimostrato dai risultati della seconda parte dello studio di fase IIIb GUIDE pubblicati su JAMA Dermatology.

«Le linee guida per il trattamento della psoriasi sono carenti o forniscono consigli incoerenti sulla stratificazione dei pazienti e sulla de-escalation del trattamento hanno osservato gli autori guidati da Kilian Eyerich dell’Università di Friburgo in Germania. «Presentiamo il primo studio randomizzato che fornisce evidenze che, nei pazienti con clearance cutanea completa precoce in due visite consecutive, estendere l’intervallo di dosaggio di guselkumab può comunque tenere sotto controllo l’attività della malattia (definito come un punteggio PASI inferiore a 3, simile agli obiettivi treat-to-target proposti dalle linee guida nazionali per il trattamento)».

Analisi della seconda parte dello studio GUIDE

Lo studio clinico GUIDE di fase IIIb in corso, randomizzato, in doppio cieco, viene condotto in 80 centri in Germania e Francia ed è composto da tre parti che valutano l’impatto dell’intervento precoce sulla malattia, di un intervallo prolungato tra i dosaggi e il mantenimento della risposta dopo l’interruzione del trattamento con guselkumab in soggetti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave.

Durante la prima parte dello studio 297 pazienti (36,1%) definiti super-responder hanno ottenuto un punteggio PASI (Psoriasis Area Severity Index) pari a 0 alle settimane 20 e 28 e sono stati randomizzati per continuare il trattamento con intervalli di dosaggio di 8 o 16 settimane (parte 2 dello studio, oggetto della presente analisi) con follow-up fino alla settimana 68. Gli altri pazienti hanno continuato in aperto con il regime di dosaggio ogni 8 settimane. Coloro che hanno richiesto una nuova somministrazione nella seconda parte dello studio saranno seguiti fino alla settimana 220 in una terza parte del trial.

L’endpoint primario era la non inferiorità (con un margine del 10%) del dosaggio ogni 16 settimane rispetto al regime ogni 8 settimane in termini di mantenimento del controllo della psoriasi (PASI <3) alla settimana 68.

Mantenimento della risposta nei super-responder anche raddoppiando l’intervallo tra le dosi

Il 91,9% dei super-responder randomizzati al dosaggio di 16 settimane ha ottenuto un punteggio PASI <3 alla settimana 68 rispetto al 92,6% di quelli con dosaggio ogni 8 settimane (P <0,001 per la non inferiorità).

Gli esiti clinici in questi pazienti sono stati supportati dalla valutazione dei parametri immunologici, inclusi i biomarcatori del sangue e della pelle associati alla psoriasi. I livelli di citochine e i sottogruppi di cellule T effettrici della pelle erano analisi esplorative. Il trattamento con guselkumab è stato associato a livelli sierici ridotti di IL-17A, IL-17F, IL-22 e B Defensina-2 dal basale alla settimana 28, che si sono mantenuti fino alla settimana 68 nei pazienti randomizzati al dosaggio ogni 8 o 16 settimane.

Al basale la conta dei CD8+ e delle cellule T di memoria residenti nei tessuti cutanei (TRM) era elevata nella cute lesionale rispetto a quella non lesionale, e con guselkumab è diminuita rapidamente fino alla settimana 28 indipendentemente dall’intervallo di dosaggio, così come i livelli di citochine infiammatorie.

Circa il 70% dei pazienti in ciascun gruppo ha avuto uno o più eventi avversi, con nasofaringite (15-18%) e mal di testa (5-6%) come i più comuni.

«Una volta raggiunta la risoluzione precoce e completa della psoriasi, il dosaggio di guselkumab in un intervallo esteso ogni 16 settimane non è risultato inferiore al dosaggio ogni 8 settimane per il mantenimento del controllo della malattia. Gli esiti e i risultati riferiti dai pazienti per i parametri immunologici chiave supportano le osservazioni cliniche» hanno concluso gli autori. «I dati dello studio GUIDE aggiungono nuove intuizioni sui concetti di modifica della malattia e di mantenimento a lungo termine dell’efficacia. Le analisi future dello studio valuteranno l’associazione tra risposta clinica e dati dei biomarcatori e farmacocinetici, e valuteranno ulteriormente il mantenimento della risposta a lungo termine dopo la sospensione del trattamento».

Dosaggio meno frequente con i farmaci che riducono i livelli di TRM

I risultati sono coerenti con quelli dello studio PSTELLAR, che ha dimostrato che circa un quarto dei pazienti potrebbe estendere l’intervallo di dosaggio di ustekinumab da 12 a 24 settimane senza perdere il controllo della malattia, hanno osservato Andrew Blauvelt, della Blauvelt Consulting a Lake Oswego, Oregon, e colleghi in un editoriale di accompagnamento.

«Nello studio GUIDE, tra i super-responder il 69% ha mantenuto un punteggio PASI di 0 (pelle senza lesioni) con un intervallo di dosaggio di 16 settimane rispetto all’81% dei pazienti che hanno ricevuto il farmaco ogni 8 settimane» hanno affermato. «In altre parole, la maggior parte dei pazienti che ottengono una pelle pulita alla settimana 28 non ha bisogno di continuare con il dosaggio regolare e può dimezzare le iniezioni nel tempo senza perdere efficacia».

«I ricercatori hanno anche scoperto che CD8+ TRM diminuivano rapidamente dopo il trattamento con guselkumab e rimanevano bassi nei pazienti trattati con il dosaggio di mantenimento ogni 8 o ogni 16 settimane» hanno aggiunto. «In effetti comprendere gli effetti dei farmaci sulle TRM è importante e la loro riduzione ha dimostrato di essere una caratteristica dei farmaci con tassi di remissione a lungo termine dopo l’interruzione della terapia».

Referenze

Eyerich K et al. Noninferiority of 16-Week vs 8-Week Guselkumab Dosing in Super Responders for Maintaining Control of Psoriasis: The GUIDE Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2024 Jul 31:e242463.

