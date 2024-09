Wan Hai Lines ordina navi portacontainer a doppio combustibile e metanolo

Wan Hai Lines ha ordinato fino a venti navi portacontainer a doppio combustibile e metanolo presso cantieri navali sudcoreani e taiwanesi

Secondo Offshore Energy, la compagnia di navigazione taiwanese Wan Hai Lines ha ordinato fino a venti navi portacontainer a doppio combustibile e metanolo presso cantieri navali sudcoreani e taiwanesi.

Come reso noto, la società ha firmato una lettera di intenti (LOI) per dodici navi portacontainer a doppio combustibile a metanolo per conto di Wan Hai Lines (Singapore) il 12 agosto scorso. Le navi avranno una capacità di circa 8.000 TEU.

Saranno costruite dalla CSBC Corporation a Taiwan e costeranno tra $ 102,5 milioni e $ 124 milioni per unità. Il prezzo totale della transazione sarà tra $ 1,23 miliardi e $ 1,984 miliardi.

Inoltre, il 12 agosto la società ha firmato un’altra lettera di intenti per quattro portacontainer a doppio combustibile e metanolo da 8.700 TEU.

Le unità saranno costruite presso il cantiere navale HD Hyundai Samho in Corea del Sud e Wan Hai pagherà da 113,5 milioni a 130,41 milioni di dollari per nave. La transazione totale è stimata in 454-521,64 milioni di dollari.

Questa è la prima volta che Wan Hai ordina imbarcazioni con propulsione a doppio combustibile, optando per il metanolo come combustibile marino. Con questa mossa, Wan Hai ha seguito le orme delle sue controparti come Maersk, Ocean Network Express (ONE) ed Evergreen Marine.