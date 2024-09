Semaglutide potrebbe aiutare i diabetici anche a smettere di fumare

Le persone affette da diabete di tipo 2 in trattamento con semaglutide hanno mostrato una probabilità inferiore di ricevere cure mediche correlate alla dipendenza dal tabacco

Le persone affette da diabete di tipo 2 in trattamento con semaglutide hanno mostrato una probabilità inferiore di ricevere cure mediche correlate alla dipendenza dal tabacco rispetto ad altri farmaci antidiabetici, suggerendo un possibile ruolo del farmaco come aiuto per smettere di fumare. Sono i risultati di uno studio di real-world pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine.

«Anche se esistono farmaci efficaci per smettere di fumare, non tutti i fumatori rispondono allo stesso modo e i tassi di ricaduta sono elevati» hanno scritto il primo autore William Wang, della Case Western Reserve University School of Medicine di Cleveland, Ohio, e colleghi. «Sono pertanto necessari farmaci alternativi per aiutare i fumatori a superare questa dipendenza».

I ricercatori hanno sottolineato che semaglutide di recente è stato associato a un rischio ridotto di incidenza e ricaduta del disturbo da uso di cannabis, ma che l’impatto del farmaco sull’assistenza medica correlata alla dipendenza dal tabacco in contesti reali è stato poco approfondito.

Confronto tra semaglutide e altri farmaci antidiabetici

Per lo studio (Target Trial Emulation) sono stati utilizzati i dati della piattaforma TriNetX Analytics, che contiene i dati sanitari elettronici di circa 113 milioni di pazienti assistiti in 64 grandi organizzazioni sanitarie. Semaglutide è stato confrontato con sette tipi di farmaci antidiabetici, ovvero insulina, SGLT2 inibitori, sulfoniluree, tiazolidinedioni, metformina, inibitori della DPP-4 e altri GLP-1 agonisti in quasi 223mila soggetti con dipendenza dal tabacco e diabete di tipo 2.

Sono stati valutati gli interventi medici correlati alla dipendenza da uso di tabacco (visite mediche per la diagnosi di dipendenza dal tabacco, prescrizioni mediche per la cessazione del fumo e visite con consigli per smettere di fumare) che si sono verificati nel corso di un follow-up di 12 mesi.

Meno diagnosi e farmaci per la dipendenza da tabacco con semaglutide

Nel complesso 5.967 soggetti hanno ricevuto semaglutide. I ricercatori hanno segnalato un’associazione significativa tra l’uso del GLP-1 agonista e un rischio inferiore di incontri medici con una diagnosi di dipendenza dal tabacco rispetto alle altre sette tipologie di farmaci antidiabetici.

L’effetto di semaglutide era più evidente in confronto a insulina (HR 0,68), mentre era più debole, ma comunque statisticamente significativo, rispetto ad altri GLP-1 agonisti (HR 0,88).

I ricercatori hanno anche rilevato un’associazione tra semaglutide e un rischio significativamente inferiore di prescrizioni di farmaci per smettere di fumare, anche in questo caso più forte rispetto alle insuline (HR 0,32) e più debole in confronto ad altri GLP-1 agonisti (HR 0,62). Hanno inoltre riscontrato una necessità meno frequente di consulenza per smettere di fumare tra quanti hanno ricevuto semaglutide rispetto ad altri farmaci antidiabetici, con rapporti di rischio compresi tra 0,69 e 0,85.

La maggior parte delle differenze nei confronti tra i farmaci si è verificata entro 30 giorni dall’inizio della prescrizione. Effetti simili sono stati osservati in sottopopolazioni con e senza diagnosi di obesità.

Secondo gli autori la riduzione degli incontri medici correlati alla dipendenza dal tabacco potrebbe potenzialmente suggerire una riduzione dell’uso di tabacco o una ricaduta, tuttavia potrebbe anche riflettere altri scenari, come una ridotta volontà di cercare aiuto per smettere di fumare. I meccanismi alla base di questi risultati non sono chiari, ma gli studi preclinici suggeriscono che probabilmente sono legati al coinvolgimento dei recettori GLP-1 nella modulazione dei sistemi di ricompensa del cervello legati alla dopamina.

Tra i limiti dell’analisi vi sono potenziali sottodiagnosi, sovradiagnosi e pregiudizi e un breve periodo di follow-up. «In definitiva, queste limitazioni precludono conclusioni definitive e non dovrebbero essere interpretate per giustificare l’uso off-label di semaglutide da parte dei medici per la cessazione del fumo» hanno concluso. «Questo dovrà essere valutato in studi clinici randomizzati».

Secondo Bettina Winzeler dello University Hospital di Basilea, in Svizzera, il limite principale di questi dati è non sapere se un minor numero di visite mediche significhi anche un minore uso di tabacco e una più efficace cessazione del fumo. Ha concordato sulla necessità di uno studio randomizzato per fornire una risposta definitiva, osservando che due studi randomizzati e controllati pubblicati in precedenza hanno prodotto risultati positivi con exenatide il primo e nessun beneficio sulla cessazione del fumo con dulaglutide il secondo.

