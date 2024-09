Omicidio Sharon Verzeni, il killer: “Volevo fare del male ma non so perché”

Omicidio Sharon Verzeni, parla attraverso il suo legale Moussa Sangare, il reo confesso: “Sentivo un feeling, volevo fare del male ma non so perché”

Si è svolto questa mattina l’interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo di Moussa Sangare, il reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni commesso nella notte tra il 29 e 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Un’udienza durata più di 2 ore, nel corso della quale il 31enne di origini maliane ha confermato di aver ucciso la 33enne. “Sono uscito di casa con quell’impulso, sentivo un feeling: volevo e dovevo fare del male a qualcuno. Non so perché e a chi”.

LEGGI ANCHE Omicidio Verzeni, la criminologa: “Sangare un borderline. Sharon si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato”

LEGGI ANCHE La canzone in cui è protagonista l’assassino di Sharon Verzeni. La droga, la violenza, la musica: chi è Moussa Sangare

Quella notte Moussa Sangare aveva con sé 4 coltelli: per questo gli viene contestata la premeditazione. Sangare ha contribuito a recuperare armi e abiti del delitto lungo le sponde del fiume Adda. A Suisio, nel Paese in cui viveva, sono in corso i rilievi del Ris all’interno dell’abitazione che il 31enne occupava abusivamente.

E’ stato anche sequestrato il fantoccio di sembianze umane con cui Sangare si allenava a colpire. Nel corso dell’interrogatorio ha dichiarato di aver tagliato la gola a una statua nel parchetto di Termo d’Isola e di aver minacciato due ragazzi. Il legale dell’assassino ha dichiarato di valutare una perizia psichiatrica.