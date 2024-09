Liraglutide rallenta il declino cognitivo nei pazienti con Alzheimer

Una nuova ricerca suggerisce che liraglutide, l’agonistadel GLP-1 di Novo Nordisk, può proteggere il cervello delle persone affette da malattia di Alzheimer lieve

Una nuova ricerca suggerisce che liraglutide, l’agonistadel GLP-1 di Novo Nordisk, può proteggere il cervello delle persone affette da malattia di Alzheimer lieve, riducendo il declino cognitivo fino al 18% dopo un anno di trattamento rispetto al placebo. I risultati dello studio di fase IIb sono stati presentati all’Alzheimer’s Association International Conference (AAIC).

Gli agonisti del recettore GLP-1 come la liraglutide – attualmente approvata come Saxenda per la perdita di peso e Victoza per il diabete – hanno dimostrato in modelli animali di avere effetti neuroprotettivi. La nuova ricerca presentata all’AAIC suggerisce che la liraglutide agisce rallentando la contrazione delle parti del cervello fondamentali per la memoria, l’apprendimento, il linguaggio e il processo decisionale.

Lo studio, in fase intermedia, ha incluso 204 pazienti con malattia di Alzheimer lieve che hanno ricevuto un’iniezione sottocutanea giornaliera di liraglutide per un anno, oppure un placebo. L’endpoint primario dello studio era la variazione del tasso metabolico del glucosio cerebrale nelle regioni corticali del cervello, che non è stato raggiunto. Tuttavia, l’obiettivo secondario di variazione dei punteggi delle misure cliniche e cognitive, nonché l’endpoint esplorativo del volume cerebrale, hanno mostrato un beneficio statisticamente significativo.

I risultati hanno mostrato che le persone dello studio che hanno ricevuto liraglutide avevano una perdita di volume di quasi il 50% in meno in diverse aree del cervello, tra cui la materia grigia frontale, temporale, parietale e totale, misurata con la risonanza magnetica. Il responsabile dello studio, Paul Edison, ha osservato che “la più lenta perdita di volume cerebrale suggerisce che la liraglutide protegge il cervello, proprio come le statine proteggono il cuore”, pur avvertendo che “sono necessarie ulteriori ricerche”.

Edison ha ipotizzato che gli effetti della liraglutide possano includere “la riduzione dell’infiammazione cerebrale, la riduzione della resistenza all’insulina e degli effetti tossici dei biomarcatori dell’Alzheimer, amiloide-beta e tau, e il miglioramento delle modalità di comunicazione delle cellule nervose del cervello”.

Maria Carrillo, Chief Science Officer dell’Alzheimer’s Association, ha osservato che la riproposizione di farmaci esistenti in questo modo “ha il vantaggio di fornire dati ed esperienze derivanti da ricerche precedenti e dall’uso pratico – quindi sappiamo già molto sull’efficacia reale in altre malattie e sugli effetti collaterali”.

Verso le terapie combinate

Il settore dei trattamenti per l’Alzheimer ha raggiunto una svolta nell’ultimo anno, con due farmaci di recente autorizzazione che hanno dimostrato di rallentare la progressione della malattia colpendo una proteina tossica nel cervello chiamata amiloide, un segno distintivo della patologia. Si tratta di Kisunla di Eli Lilly e Leqembi di Biogen ed Eisai. (quest’ultimo bocciato dalll’Ema)

Snyder ha dichiarato alla CNBC che i nuovi dati di martedì “aprono la porta” agli scienziati per esplorare la possibilità di combinare questi farmaci mirati all’amiloide con i GLP-1, come la liraglutide.

In particolare, le ricerche esistenti mostrano che i GLP-1 non comportano il rischio di edema ed emorragia cerebrale, due effetti collaterali che sono stati collegati a Leqembi e Kisunla. I pazienti che ricevono questi trattamenti mirati all’amiloide sono sottoposti a risonanze magnetiche di routine per monitorare questi effetti collaterali.

Nella fase intermedia dello studio, i pazienti che hanno ricevuto liraglutide hanno sperimentato più spesso effetti collaterali gastrointestinali associati ad altri GLP-1, come la nausea.

Questo potrebbe essere un vantaggio dell’uso dei GLP-1 per il trattamento dei pazienti affetti da Alzheimer, di cui solo una piccola parte riceve attualmente farmaci mirati all’amiloide.

“Avere un farmaco che ha un ottimo profilo di sicurezza e che può essere utilizzato su larga scala cambierà significativamente il campo”, ha dichiarato alla CNBC il Dr. Paul Edison, professore di neuroscienze presso l’Imperial College di Londra e autore principale dello studio.

Ha detto che i GLP-1, se approvati per l’Alzheimer, “potrebbero essere somministrati praticamente ovunque nel mondo senza un’enorme quantità di monitoraggio” degli effetti collaterali, il che dimostra che c’è “un grande potenziale” per questi farmaci. Ma sono necessarie ulteriori ricerche.

Edison è coinvolta negli studi di fase tre “EVOKE” ed “EVOKE+” di Novo Nordisk. EVOKE in corso sta esaminando la semaglutide, il principio attivo di Wegovy e Ozempic, in circa 2.000 pazienti affetti da Alzheimer.

In un comunicato, Novo Nordisk ha dichiarato di accogliere con favore la ricerca indipendente che studia i suoi GLP-1 come trattamenti per altre patologie, ma ha sottolineato che questi prodotti non sono attualmente approvati per la malattia di Alzheimer.