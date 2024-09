In seconda serata su Rai 3 parte “Mano a Mano” con Federico Ruffo

Federico Ruffo conduce “Mano a mano” il nuovo programma in seconda serata su Rai 3 che racconterà tutti i numeri della solidarietà Rai

Un programma che parla di solidarietà e trasparenza. Una finestra aperta sul grande cuore degli italiani e sulla responsabilità della Rai e delle associazioni che ad essa si rivolgono, per la realizzazione di progetti umanitari e per il bene comune. E’ “Mano a Mano”, quattro puntate condotte da Federico Ruffo, in onda da lunedì 2 settembre alle 23.15 su Rai 3.

Realizzato dalla Direzione Rai Approfondimento in collaborazione con la Direzione Rai per la Sostenibilità – ESG, da un’idea di Luca Mattiucci, scritto con Alessandro Sansoni, Guido Carpineti, Beniamino Daniele, Lillo Iacolino, il programma mostrerà ai telespettatori-donatori come sono stati utilizzati i fondi raccolti con lo strumento degli Sms solidali. Nel sommario anche collegamenti e servizi filmati per raccontare storie di straordinaria generosità e, in studio, con Federico Ruffo, i testimonial delle campagne di solidarietà e i protagonisti delle realtà del terzo settore, come l’attrice Claudia Gerini che inaugurerà la prima puntata condividendo la propria esperienza con ActionAid, organizzazione di cui è ambasciatrice. ActionAid, una delle tante realtà del Terzo Settore che beneficia del sostegno degli Sms solidali Rai e opera in tutto il mondo. Insieme a lei, sarà presente in studio anche la vicesegretaria generale di ActionAid, Katia Scannavini.

Sullo sfondo, verranno raccontate le storie dei paesi del Centro Italia colpiti dal sisma: storie di resilienza di cittadini che hanno scelto di non abbandonare i propri luoghi d’origine e che, grazie all’impegno di questa Ong, hanno trovato nuova forza per rivitalizzare il territorio.

La puntata proseguirà con un viaggio oltremare, alla scoperta di una scuola in Ruanda realizzata da ActionAid proprio grazie al sostegno dei telespettatori. A fare da ciceroni in questa avventura saranno i The Jackal, in una veste inedita.

“Mano a Mano” racconta anche le storie di chi ha creato nuove opportunità per chi non ne aveva, e di chi si è dedicato agli altri. Tra queste, l’esperienza di Dynamo Camp, che mostrerà le potenzialità dei centri, dove la filosofia centrale è la terapia ricreativa e dove bambine e bambini affetti da patologie gravi o croniche possono vivere esperienze solitamente considerate fuori dalla loro portata, come l’equitazione, l’arrampicata e il tiro con l’arco. Discipline che rafforzano la consapevolezza di sé. A raccontare i progetti realizzati con il sostegno dei telespettatori Rai sarà Geppi Cucciari. In studio, inoltre, Serena Porcari, consigliere delegato di Dynamo Camp.

Spazio anche ai partner Rai con Paola Perego, figura centrale nelle maratone televisive della Fondazione Telethon. Si parlerà di quanto è stato fatto finora grazie alla ricerca scientifica per le malattie rare, con particolare attenzione al centro di ricerca sperimentale Tigem di Pozzuoli, un’eccellenza tutta italiana.

In chiusura, protagonista una delle organizzazioni destinatarie della campagna Sms Solidali Rai a settembre: “Famiglie SMA”, dedicata all’atrofia muscolare spinale, una malattia che colpisce circa 50 bambini ogni anno.

Ad accompagnare la conduzione di Federico Ruffo, infine, i disegni di Alessio Di Mauro, che daranno forma all’energia positiva che attraversa il Paese, grazie al sostegno dei telespettatori Rai.

La scenografia di “Mano a Mano” è firmata da Giancarlo Foschi. Capo Progetto: Cesare Zavattini. Produttore esecutivo: Laura Chieregato. Regia: Massimiliano Nucci.