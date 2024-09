L’importanza di mettere al riparo la tua casa dai rischi

Proteggere la tua casa da possibili rischi è fondamentale per mettere al riparo l’investimento effettuato per acquistarla, ristrutturarla e per dotarla di mobili di design e di costosi elettrodomestici. Lo puoi fare sottoscrivendo apposite polizze assicurative come quella prevista per gli elettrodomestici. Scopriamo alcune soluzioni su misura.

L’importanza di proteggere la propria casa dai tanti rischi

La casa continua a essere il principale sogno e obiettivo di ogni famiglia italiana. Tanti sacrifici per riuscire ad acquistare l’immobile nel quale condividere la quotidianità con il partner e veder crescere la propria famiglia. Dunque, un investimento importante che va tutelato per evitare problematiche connesse a tanti possibili rischi, come i danni causati da fenomeni atmosferici di particolare intensità o i guasti degli elettrodomestici. Meglio mettersi al riparo prendendo in considerazione una delle tante forme di coperture attualmente messe a disposizione da compagnie specializzate come incendio e scoppio, furto e rapina e l’assicurazione elettrodomestici. Vediamo, dunque, quali sono i prodotti maggiormente presi in considerazione e che potrebbero essere più utili per le tue esigenze.

Non solo incendio e scoppio

Solitamente, quando si parla di polizza casa, si pensa automaticamente alla formula incendio e scoppio. In realtà, questa è soltanto una delle tante opzioni che puoi valutare per soddisfare le tue aspettative. Incendio e scoppio è una copertura utile per proteggere l’immobile dai danni causati da incendi ed esplosioni, ad esempio causate da una fuga di gas oppure da un guasto nell’impianto elettrico di casa. In queste situazioni particolarmente deleterie e onerose, potrai quindi contare su un congruo risarcimento per affrontare in serenità le spese necessarie per riparare ed eventualmente anche ricostruire l’immobile. C’è poi da considerare tutta la casistica di danni riconducibili ad eventi atmosferici e calamità naturali: i cambiamenti climatici legati all’inquinamento e a tante altre situazioni deleterie per il nostro pianeta hanno letteralmente trasformato il clima negli ultimi anni e anche in Italia sempre più spesso si fanno i conti con temperature tropicali e improvvisi rovesci temporaleschi, che danno origine ad esondazioni, alluvioni e numerose altre situazioni drammatiche. È dunque plausibile pensare a un piccolo investimento sotto forma di premio annuale per sottoscrivere una polizza ad hoc per tanti eventi.

Questo genere di prodotto ti offre aiuto per affrontare i costi richiesti da danni causati da tempeste, grandine, neve, alluvioni e terremoti. In aggiunta, puoi anche prevedere una copertura pensata appositamente per i danni da acqua dovuti, ad esempio, a una perdita nell’impianto idraulico, problematiche del sistema di riscaldamento, condizionamento e raffrescamento e rotture improvvise di tubazioni.

L’impatto della tecnologia

Recenti ricerche di mercato hanno evidenziato che le famiglie italiane ogni anno sono costrette a fare i conti con spese legate alla riparazione e manutenzione degli elettrodomestici. Questo è sicuramente legato al fatto che, rispetto a qualche decennio fa, il peso degli elettrodomestici nella nostra vita quotidiana, e quindi anche il loro numero all’interno della casa, è molto aumentato: basta pensare per esempio ai televisori di ultima generazione a schermo piatto in grado di collegarsi a internet, alle console, ai piccoli elettrodomestici (friggitrici ad aria, frullatori, tostapane, ecc), ai deumidificatori, ventilatori e molto altro. Ogni qualvolta c’è un malfunzionamento, si è costretti a rivolgersi ad un centro di assistenza per la riparazione, spese per nulla secondarie. Tutto questo può essere evitato sottoscrivendo un’assicurazione elettrodomestici, così che gli apparecchi domestici siano coperti in caso di problemi imprevisti.

In cosa consiste l’assicurazione elettrodomestici

L’assicurazione elettrodomestici ti consente di avere il necessario supporto tecnico per riparare eventuali guasti senza alcun esborso economico.

In commercio ci sono diverse polizze che offrono questo genere di copertura, come per esempio Luminea Pronto Casa. Con questa formula, il premio assicurativo può essere saldato con delle comode rate mensili e prevede un numero predefinito di interventi da parte di tecnici qualificati appositamente selezionati in base alla posizione geografica del tuo immobile.

In particolare, Luminea Pronto Casa include due uscite di pronto intervento nel corso dell’anno e la copertura delle spese di riparazione con relativo intervento fino a tre volte all’anno per ogni guasto di un elettrodomestico. La copertura delle spese di riparazione è prevista per problemi di natura meccanica e danni accidentali, oppure legati all’usura di qualsiasi genere di dispositivo come frigoriferi, congelatori, televisori, home cinema, lavatrici e non solo.

La polizza mette al riparo, ovviamente, dalle spese da affrontare per guasti avvenuti al di fuori del periodo di garanzia e garantisce l’intervento di un esperto entro 24 ore dalla segnalazione del guasto al numero telefonico preposto.