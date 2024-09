Il nuovo album di Jangy Leeon è “All Eyes On Beast”

“All Eyes On Beast”, il nuovo album di Jangy Leeon, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in cd per Gold Leaves

“All Eyes On Beast”, il nuovo album di Jangy Leeon, è disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://bfan.link/all-eyes-on-beast) e in cd per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe.

Anticipato dai singoli “Sour Cream”, “Zaffiro” (feat. En?gma) e “Metronomo” (feat. Jack The Smoker e Dani Faiv), il disco ha tutte le produzioni musicali firmate Jack The Smoker.

Jangy Leeon e Jack The Smoker nel 2015 hanno fondato il “Caveau Studios” dove lavorano ogni giorno alla loro musica e a quella di altri artisti. Dalla condivisione di questa quotidianità, da una lunga amicizia e dopo varie collaborazioni, è nata l’idea di lavorare insieme a un vero e proprio album.

Durante la lavorazione del disco, Jangy Leeon ha passato un periodo a New York, dove ha socializzato con la scena rap underground locale per poi coinvolgere in questo suo nuovo album i rapper Steelyone (originario di New Rochelle) e Chubs (di Long Island). Non è la prima volta che capita perché l’artista milanese nel 2023 è stato coinvolto dagli Onyx, storico gruppo rap di New York, nel loro progetto “World Take Over”. E New York e la scena hip hop underground locale sono tra le ispirazioni principali di “All Eyes On Beast”, album che, non a caso, ha un titolo ispirato al quarto disco del compianto colosso del rap Tupac Shakur, mentre lo stile delle produzioni di Jack The Smoker è prevalentemente East Coast e in particolare rievoca i primi duemila.

Un’altra caratteristica del disco è quella di avere molti ospiti, come accade nei mixtape statunitensi. In ordine di apparizione: Nerone, Dj MS, Warez, JSN, Chubs, Steelyone, Vacca, Lanz Khan, Lexotan, Jack The Smoker, Dani Faiv, Sick Boy Simon, Francikario, Big Tino, Asher Kuno, Loge, Drimer, En?gma e Shade.

TRACKLIST

01 AEOB

02 Belladonna

03 Karnak ft. Nerone

04 Sour C.R.E.A.M. ft. Dj MS

05 Goldrake ft. JSN & Warez

06 Miscela

07 Cugino ft. Chubs, Steelyone & Dj MS

08 Quando piove diluvia ft. Vacca, Lanz Khan & Dj MS

09 Milano Monster ft. Lexotan

10 Mulholland Drive

11 Metronomo ft. Jack The Smoker & Dani Faiv

12 Zucchero ft. Sick Boy Simon & Francikario

13 Soulfood ft. Big Tino & Asher Kuno

14 Meglio di me ft. JSN, Loge & Drimer

15 Zaffito ft. En?gma

16 Vibez ft. Shade

17 Chania