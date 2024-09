Danilo Sacco pubblica “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere”

“Donne senza paura” di Danilo Sacco narra vite al femminile di tutti e cinque i continenti che hanno impresso svolte epocali nella conquista di diritti civili

Danilo Sacco narra le vite di figure femminili che hanno lottato o ancora lottano per i diritti civili e l’emancipazione delle donne. Alcune diventate un simbolo planetario, altre autentiche icone dei loro territori, sparsi per tutto il mondo. Dopo il successo del libro “Le grandi cospirazioni. Complotti e inganni che hanno indirizzato il corso della storia”, l’autore torna con un’opera emozionante e profondamente attuale, già alla quarta ristampa a cinque mesi dalla pubblicazione e inserita dalla catena Feltrinelli nel folder semestrale

dei libri consigliati.

«L’assassinio delle sorelle Mirabal e i particolari macabri che emersero nelle settimane seguenti minarono definitivamente il castello di menzogne con cui Trujillo aveva cercato di mascherare tre decenni di feroce tirannia. Oltre a destare grande commozione, quel massacro risvegliò le coscienze in letargo e smosse l’indifferenza di chi non poteva o non aveva voluto guardare in faccia la realtà»

“Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” di Danilo Sacco è un racconto appassionante, toccante e fonte di riflessione e ispirazione; l’autore offre preziose testimonianze di vita ed esempi virtuosi indimenticabili, restituiti con sensibilità e con una scrittura fluida e coinvolgente. Nell’opera, corredata da fotografie in bianco e nero, si narrano le straordinarie esistenze di nove donne che hanno cambiato il loro destino e che hanno contribuito attivamente alle lotte per la parità di genere, per i diritti civili e per l’emancipazione femminile. L’autore ha deciso di attenersi alla verità storica ma ha anche adottato un originale taglio letterario. La narrazione coniuga il dettaglio saggistico con il piglio avvincente del romanzo che ti coinvolge e ti porta nella vita dei protagonisti.

Durante la lettura di queste storie non si possono non provare sentimenti di ammirazione verso queste eroine del popolo, e anche di disgusto e di rabbia per le angherie che hanno dovuto sopportare; sono vicende che in molti ignorano, accadute in momenti storici e luoghi sia vicini che lontani da noi. L’opera non si apre con un’introduzione o una prefazione illustre; l’autore ha scelto di comunicare solo mediante i ritratti di queste straordinarie donne: Franca Viola, Malala Yousafzai, le sorelle Mirabal – Patria, María Teresa e Minerva – Rosa Parks, Sunitha Krishnan, Kathrine Switzer, Theresa Kachindamoto, Marie Curie e Kate Sheppard. È un viaggio nelle vite di queste donne coraggiose anche attraverso luoghi, culture e credenze: la Sicilia del secondo dopoguerra con il suo anacronistico matrimonio riparatore, la Valle dello Swat in Pakistan, vittima dell’integralismo talebano nei primi anni Duemila, la Repubblica Dominicana vessata da uno spietato dittatore tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento, l’Alabama, lo spettro dell’intolleranza violenta del Ku Klux Klan e le lotte contro la segregazione razziale negli anni Cinquanta, l’India e la piaga della prostituzione minorile, i pregiudizi nel confronti delle donne persino nell’attività sportiva dei quali erano pregni fino a pochi decenni fa anche i Paesi più evoluti, il Malawi, specchio dell’Africa sub sahariana nella pratica delle spose bambine, la Francia della scienza e della ricerca a cavallo tra Ottocento e Novecento, progressista eppure ancora scettica nei confronti delle donne impegnate in questi ambiti e, infine, la Nuova Zelanda di fine Ottocento, terra di contraddizioni evidenti eppure socialmente accettate.

Danilo Sacco presenta un testo da leggere e da rileggere, che infonde coraggio per cambiare le cose nel nostro piccolo, persuasi da questi esempi che ogni azione di ribellione in favore di cause nobili possa generare una risonanza che mai si esaurirà. L’autore e l’editore, visto il complesso periodo storico, hanno deciso di sacrificare parte dei profitti affinché l’opera potesse essere pubblicata a un prezzo contenuto, per ampliare la platea dei lettori e contribuire di conseguenza a tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere.

SINOSSI DELL’OPERA. “Donne senza paura” narra vite al femminile di tutti e cinque i continenti che hanno impresso svolte epocali nella conquista di diritti civili, lottato per la libertà e aperto vie nelle professioni infrangendo tabù, trasgredendo consuetudini e (talvolta) leggi, sfidando la condanna sociale. Donne emerse a dispetto di ostacoli e stereotipi, lasciando la propria impronta indelebile nel cammino verso la parità di genere.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Danilo Sacco ha scritto per ItaliaOggi, Stampa Sera e altre testate. Dal 1985 al 2005 ha collaborato con IPSOA (Istituto Postuniversitario per lo Studio dell’Organizzazione Aziendale). È autore dei saggi “La (dis)informazione ai tempi di internet” (Ladolfi, 2019) e “Siamo tutti complottisti?” (I Libri di Emil, 2021), ed è coautore di “Impresa e mercato dei cambi” (IPSOA Editore, 1989). Per Odoya ha pubblicato “Le grandi cospirazioni. Complotti e inganni che hanno indirizzato il corso della storia” (2022) e “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” (2024).