Brad Pitt a Venezia con Ines De Ramon, la nuova fidanzata

Brad Pitt alla Mostra del Cinema di Venezia ufficializza il fidanzamento con Ines De Ramon: chi è la nuova compagna del divo

Tra le prime assolute della Mostra del Cinema di Venezia, l’uscita pubblica di Brad Pitt in compagnia della nuova fidanzata, la 31enne Ines De Ramon.

Brad Pitt e Ines De Ramon a Venezia (Foto Twitter)

La coppia ha catturato l’attenzione di fan e fotografi, sfilando nella classica passerella sul red carpet del Festival. La coppia, felice e sorridente, in realtà si era già presentata la mattina in maniera informale (così come il 7 luglio scorso al Gran Prix inglese di Silverstone). Sempre mano nella mano.

Brad Pitt e Ines De Ramon a Silverstone (Foto Page Six)

Ines de Ramon è una designer nel settore luxury molto nota negli Stati Uniti, è vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita Ko. Secondo le cronache rosa, avrebbe cominciato a frequentarsi con il divo di Hollywood nel 2022, dopo la fine della relazione, durata tre anni, con il marito: l’attore della serie televisiva The Vampire Diaries, Paul Wesley.

Angelina Jolie a Venezia 81 (Foto Imago)

A proposito di ex: l’organizzazione della Mostra ha scientificamente evitato l’incontro tra Pitt e Angelina Jolie. Come svelato da Page Six, infatti, non sono stati i due ex coniugi a fare richiesta, ma era chiaro che a nessuno dei due avrebbe fatto piacere ritrovarsi alla stessa ora, nello stesso posto. Jolie giovedì scorso, 29 agosto, ha presentato al Festival il film che la vede protagonista nei panni di Maria Callas. Tra i due attori, è ancora in piedi il contenzioso giudiziario per il divorzio, chiesto da Jolie 8 anni fa.

Due in particolare le contese: il castello in Provenza venduto da Jolie senza il consenso di Pitt e la custodia dei figli, che però ha preso una decisa direzione dopo la decisione dei figli Maddox, Zahara, Vivienne e Siloh di rinunciare al cognome del padre. Jolie ha accusato Pitt anche di violenze fisiche.