US Open: Sinner e Paolini travolgenti avanzano agli ottavi di finale

US Open: un Sinner senza sbavature si guadagna un posto negli ottavi di finale. Nel tabellone femminile avanza anche Jasmine Paolini

Avanti tutta Jannik. Sorridendo. Un Sinner senza sbavature si prende un posto negli ottavi di finale degli Us Open battendo in tre set l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. “Ho iniziato subito forte- ha poi detto l’azzurro, numero 1 al mondo- servendo bene. E questo mi ha dato fiducia anche per il resto della partita. Mi sento più solido, fisicamente e tatticamente”.

Tra le donne avanza Jasmine Paolini, che ha raggiunto anche lei gli ottavi sui campi di Flushing Meadows, a New York: l’azzurra ha superato la kazaka Yulia Putinsteva in due set (6-3, 6-4). Fuori invece Sara Errani, battuta 6-2, 6-2 dalla russa Diana Shnaider.

ARNALDI E COBOLLI SCONFITTI: NIENTE OTTAVI

Jannik Sinner è rimasto l’unico azzurro nel tabellone maschile degli Us Open di tennis. Si sono fermati a un passo dagli ottavi di finale, infatti, sia Matteo Arnaldi che Flavio Cobolli. Sui campi di Flushing Meadows, a New York, Arnaldi è stato battuto in tre set dall’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-5, 6-2, 7-6, mentre per Cobolli c’era un ‘ostacolo’ ben più grande, il russo numero 5 Daniil Medvedev che si è imposto 6-3, 6-4, 6-3.