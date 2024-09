“Un’estate italiana” su Rai 1 è allo storico Grand Hotel di Rimini

Quarta ed ultima puntata del programma ‘Un’estate italiana’, condotto da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, in on da domenica 1° settembre alle 15.30 su Rai 1. Nel giardino dello storico Grand Hotel di Rimini, dove è stato allestito per l’occasione un piacevole e accogliente salotto estivo, saranno ospiti l’attrice Valeria Fabrizi, l’attore Andrea Roncato e Bruno Piraccini, Presidente di ‘Orogel’, importante azienda di prodotti surgelati dell’Emilia-Romagna.

Tema centrale della puntata sarà come sempre l’estate raccontata attraverso le interviste agli ospiti del salotto di “Un’estate italiana”, ma anche con servizi che andranno alla scoperta degli eventi più importanti dell’estate 2024 e dei luoghi più suggestivi del nostro Paese.

Tanti i temi e gli argomenti che verranno trattati in questa quarta puntata, tra cui il ‘Vip Master di Tennis’ che si tiene ogni anno a Milano Marittima e che anche quest’anno ha radunato tanti personaggi del mondo dello spettacolo oltre a Valeria Marini, madrina dell’evento; uno ‘Show-cooking’ dal Palace Hotel di Milano Marittima con lo chef Roberto Scarpelli e l’esperta di enogastronomia e territorio Margherita Barbieri, che proporranno due piatti tipici dell’Emilia-Romagna. E ancora, un viaggio alla scoperta di Ostana, piccolo paese di borgate sparse sulla Valle Po in provincia di Cuneo, in Piemonte, da cui è possibile godere di una vista meravigliosa sul Monviso, il Monte Rosa e il Cervino. Con le sue eccellenze eno-gastronomiche ma anche con tanti luoghi da visitare e da scoprire come gli antichi borghi di Champanho e La Ruà, la Chiesa di San Bernardo ha saputo resistere allo spopolamento trovando le carte vincenti per ripartire.

Non mancheranno servizi sui protagonisti sportivi di questa estate 2024.

Il programma, un ‘branded content’ prodotto da E.G.E. Produzioni e Alter Ego. Scritto da Marco Luci con la collaborazione di Giorgio Marchesani, Sissi Zosi, Solange Volpicelli e Paolo Palmarocchi. Regia di Giorgio Marchesani.