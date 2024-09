Ultimi giorni per le candidature di side event al Padiglione italiano alla COP29 BAKU

Ultimi giorni per inviare le m anifestazione di interesse per candidature di side event presso il Padiglione italiano alla COP29 BAKU

In vista della prossima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP29), che si terrà presso lo Stadio Olimpico di Baku (Azerbaijan) dal 11 al 22 novembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica invita organi istituzionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative nazionali ed esponenti del settore privato a candidarsi per la realizzazione o sponsorizzazione di side event, seminari e presentazioni da svolgersi presso il padiglione italiano durante le giornate della Conferenza.

Gli eventi collaterali proposti dovranno essere inerenti ad azioni di contrasto e adattamento al cambiamento climatico, nonché ad iniziative volte a diffondere la consapevolezza nella società civile di tali temi, con preferenza per i temi concernenti la transizione energetica e la decarbonizzazione e buone pratiche di sviluppo sostenibile e riduzione delle emissioni di gas serra.

In particolare, potranno essere presentate proposte di eventi relative alle seguenti tematiche:

azioni ed impegni per politiche di mitigazione/adattamento di rilevanza internazionale: presentazione e promozione di proposte/progetti pilota, buone pratiche ed esperienze in termini di sperimentazione, applicazione, valutazione e diffusione di tecnologie, metodi e approcci innovativi che offrono vantaggi in tema di decarbonizzazione e cambiamenti climatici e che possano essere applicati successivamente su larga scala o in altri contesti internazionali in linea con gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi;

soluzioni innovative con potenziali impatti di scala internazionale e/o globale per la riduzione delle emissioni a livello di città ed ambiti territoriali sui temi quali: rigenerazione urbana; mobilità sostenibile; decarbonizzazione del tessuto urbano; adattamento e forestazione urbana; finanza sostenibile; biodiversità e nature based solutions;

impegno globale dei giovani ed educazione ai cambiamenti climatici: presentazioni di associazioni giovanili impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici nonché eventi promossi da organizzazioni non governative, imprese, enti territoriali e soggetti pubblici e privati per valorizzare e promuovere il coinvolgimento dei giovani nella definizione ed attuazione di azioni e politiche, a livello nazionale ed internazionale, volte acontrastare i cambiamenti climatici con particolare riferimento agli obiettivi definiti dall’Accordo di Parigi.

Sono ammessi eventi di durata non superiore ad un’ora e mezza (1h e 30m), da tenersi in lingua inglese.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fornirà ai selezionati la sala conferenze, le attrezzature di supporto audio-visivo, tecnico AV e una linea wi-fi. Altre spese inerenti ad aspetti organizzativi degli eventi, quali viaggi e soggiorni, catering, strumenti di marketing (espositori, materiale informativo da distribuire, etc) e quanto altro necessario per la realizzazione dell’evento, resteranno a carico dei Soggetti Proponenti.

Si precisa che l’accesso ai padiglioni della Conferenza delle Parti, incluso quello italiano, è concesso previa registrazione nominale presso il Segretariato UNFCCC. Il Ministero garantirà la registrazione esclusivamente ai relatori e agli organizzatori degli eventi selezionati, NON ad uditori; si ricorda infatti che il pubblico degli eventi è costituito dai partecipanti accreditati alla COP29 in qualità di membri delle delegazioni presenti, osservatori o stampa.

I soggetti interessati sono invitati a presentare le proposte compilando il modulo disponibile al presente link entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 8 settembre 2024.

Una e-mail di risposta automatica sarà generata a completamento della compilazione del modulo online, contenente un messaggio di conferma dell’avvenuto invio della candidatura.

Il coordinamento degli eventi collaterali è curato dalla Segreteria Padiglione Italia COP29 BAKU. Per ulteriori informazioni e comunicazioni, è possibile contattare l’indirizzo e-mail italypavilion.cop29@gmail.com . L’esito della manifestazione di interesse sarà comunicato via e-mail, ai candidati selezionati, entro il giorno 20 settembre 2024.

La selezione degli eventi proposti entro i termini di cui sopra, verrà svolta in considerazione della loro qualità e rilevanza nel promuovere e diffondere a livello internazionale la consapevolezza sul tema del cambiamento climatico, nonché sulle misure innovative di attuazione degli obiettivi climatici riconoscendo preferenza alle istituzioni pubbliche.

In caso di esito positivo della selezione, ove possibile, la Segreteria valuterà la preferenza di data indicata nella candidatura.

Al fine di garantire maggiore inclusività nella selezione degli eventi, ed in virtù del fatto che quest’anno gli slots a disposizione da assegnare saranno in misura ridotta, perché in parte già riservati per eventi istituzionali, i soggetti interessati sono invitati a presentare una sola proposta di evento.

ATTENZIONE: la Segreteria si riserva il diritto di annullare gli eventi collaterali o di riprogrammarli in considerazione di eventuali imprevisti.

Nota per i candidati: si fa presente che, non avendo gli organizzatori divulgato alcuna nota informativa sulla possibilità di attivare collegamenti da remoto, trasmettere video pre-registrati o trasmettere gli eventi in diretta streaming, è altamente consigliato prevedere l’organizzazione di eventi con relatori in presenza.