Previsioni meteo 1 settembre 2024: ancora tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, domenica 1 settembre 2024: alternanza di sole e velature su tutte le regioni e caldo senza eccessi

Dopo un agosto all’insegna di condizioni meteo stabili e soleggiate con caldo spesso opprimente, il mese di settembre prende il via oggi con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. L’autunno meteorologico inizia dunque ancora con temperature al di sopra della media, seppur di solo qualche grado, mentre nel corso della prossima settimana anticiclone e passaggi instabili, in un contesto termico caldo per il periodo, si contenderanno la scena. Avremo infatti maggiore instabilità e possibilità di piogge di stampo pomeridiano.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 1 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi alpini, soleggiato altrove. Tempo del tutto stabile anche in serata e in nottata con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio isolati temporali attesi tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Migliora in serata con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi a partire dai rilievi con locali sconfinamenti sulle coste peninsulari. Tempo in miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento e graduali schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

