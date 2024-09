L’oroscopo di oggi, domenica 1 settembre 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, domenica 1 settembre 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Per quelli che si vogliono bene da tempo, tensione giustificata dalla necessità di programmare un evento come una convivenza. Non dare spazio a pensieri negativi, sarebbe l’unico modo per inficiare l’azione benefica della giornata.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Tutto sommato non ti andrà di fare molto. Amore da rivedere o da riprogrammare, è più facile perdere la pazienza per motivi banali. Non lasciarti trascinare da pettegolezzi inutili.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Giornata di grande forza e di nuove conferme. Questa giornata è vincente, entro domani potrebbe arrivare una soddisfazione!

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio È una giornata che, da una fase piuttosto annoiata passa a diventare avvincente e poi gioiosa, specie nel settore della famiglia. In amore arrivano delle nuove opportunità per chi le cerca.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto In amore ora è molto importante parlare e confrontarsi. Ci sono questioni di carattere burocratico che devono ancora essere analizzate con attenzione.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre La giornata per te è piuttosto agitata in famiglia e in amore. Oggi devi affrontare qualche ritardo o persona contraria alle tue idee.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Tutto quello che nasce in questa giornata è sperimentale, in qualche modo va sperimentato sul campo. In amore sii più tollerante!

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Gli amori solidi non rischiano, ma quelli fragili è probabile che siano difficili da gestire. Difficoltà e problemi nel rapporto con gli altri.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre E’ probabile che tu questo periodo voglia vivere un evento tranquillo, lontano dal chiasso. Chi ha figli deve cercare di avvicinarli…

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio E’ arrivato il momento giusto per lasciarsi andare all’amore: chi ha già una coppia la conferma, nuove passioni favorevoli. Se ci sono stati scontri c’è la possibilità di vincere una sfida…

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Non fare il bastiàn contrario. Non escludo qualche momento di tensione in amore.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Non impuntarti in discussioni inutili, e soprattutto non farti prendere da troppe piccole ansie. Prudenza negli spostamenti, qualcosa va in ritardo nella seconda parte della giornata.