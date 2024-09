Mostra del Cinema di Venezia: fan in delirio per Brad Pitt e George Clooney

Brad Pitt e George Clooney mandano in tilt Venezia: fan in visibilio per l’arrivo alla Mostra del Cinema dei due divi senza tempo di Hollywood che hanno presentato il film non in concorso “Wolfs”

Tutti/e pazzi/e per Brad Pitt e George Clooney. Oggi il Festival del Cinema di Venezia ha celebrato il fascino e la bellezza di due divi di Hollywood che sembrano voler sfidare il tempo.

L’arrivo al Lido è stato accompagnato dalle grida dei fan in visibilio. George, abito grigio e camicia bianca; Brad, abito turchese e t-shirt bianca, hanno risposto con entusiasmo, firmando autografi e dispensando sorrisi.

La coppia è alla Mostra per presentare in anteprima il film (non in concorso) “Wolfs” di Jon Watts, la storia di “lupi solitari” costretti a lavorare insieme. Si tratta del 7imo film insieme, ma per l’ultima pellicola insieme bisogna risalire a 16 anni fa.

Foto Biennale di Venezia

PITT: “COPIONE ANDAVA BENE GIA’ ALLA PRIMA BOZZA, NON SUCCEDE MAI”

In conferenza stampa, Brad Pitt ha affermato che non ci ha messo molto a decidere di recitare nella pellicola di John Watts: “E’ venuto con questa idea interessante che ho trovato molto divertente, e invecchiando mi piace molto passare il tempo e lavorare con persone che rispetto molto e con cui vado d’accordo. Questa volta ho letto la bozza e ho detto: ‘Fantastico!’. Questo non succede mai: di solito la prima bozza deve essere sviluppata per anni, ma quella di Jon Watts era già alla fase finale”.

CLOONEY: “ABBIAMO SCELTO INSIEME QUALE RUOLO ASSEGNARCI”

George Clooney si è concentrato sull’affiatamento con il collega: “Brad Pitt e io facciamo questo lavoro da così tanto tempo, e col tempo abbiamo trovato un ritmo che funzionava davvero bene per noi. Le battute che ci scambiamo durante il film sembravano perfette e molto facili. Mentre leggevamo la sceneggiatura, Jon Watts non ci ha detto quale delle due parti fosse nostra, quindi ci siamo parlati al telefono e abbiamo deciso insieme quale scegliere. Sono molto ottimista sul futuro del cinema e sono così grato di continuare a lavorare in un settore che amo”.