Mary Carbone su YouTube con il videoclip di “Sei proprio bellissima”

Disponibile online su YouTube il video della showgirl Mary Carbone relativo al suo ultimo singolo intitolato “Sei proprio bellissima”

L’estate 2024 si è accesa con una nuova hit: “Sei proprio bellissima”, il brano estivo cantato dalla showgirl Mary Carbone. Il singolo, è accompagnato da un videoclip mozzafiato, che esalta la bellezza dell’interprete e delle ragazze salentine: è un inno visivo al Salento, una terra ricca di paesaggi da sogno. Le immagini si alternano tra scorci mozzafiato di spiagge e mare cristallino, creando un’atmosfera che rende omaggio alla bellezza naturale e alla cultura locale.

La canzone, frutto del lavoro di un’equipe di musicisti, informatici e professionisti della discografia, nasce come un gioco, ma rappresenta anche la leggerezza di cui il nostro periodo storico ha tanto bisogno. “Sei proprio bellissima” racconta una storia di abbandono e riflessione estiva, centrata su una donna che, lasciata sola proprio nella stagione degli amori, lotta per andare avanti nonostante il dolore. Il testo, apparentemente superficiale, si rivela invece toccante e profondo, trasmettendo una mescolanza di ricordi dolci e amari, rievocando momenti felici e notti agitate.

Scritta da Fabio e Luigi Mosello, la canzone è stata pubblicata con l’etichetta Music Universe aps e distribuita a livello mondiale da Believe International. “Sei proprio bellissima” è un perfetto esempio di come la musica possa fungere da rifugio e fonte di forza. Con questo brano, Mary Carbone ci invita a riflettere sulla resilienza e sulla capacità di trovare la bellezza anche nei momenti più difficili.

“Sei proprio bellissima” non è solo una canzone, ma un invito a celebrare la vita e a trovare la forza dentro di sé, nonostante le avversità. Mary Carbone, con la sua voce e la sua presenza scenica, riesce a trasmettere un messaggio di speranza e resilienza, facendo di questo brano un vero e proprio manifesto dell’estate 2024.

Biografia di Mary Carbone.

Mary Carbone nasce ad Oria, un paese in provincia di Brindisi. Già all’età di 15 anni, inizia a sfilare per diversi stilisti su tutte le passerelle pugliesi. Dopo aver conseguito un diploma in tecnico di Abbigliamento & Moda, Mary si trasferisce a Milano per perseguire il suo sogno nel mondo della moda e della televisione.

A Milano, Mary lavora come modella, indossatrice e testimonial per vari showroom, sfilando per noti stilisti come Paola Frani, Chiara Boni, De Santis D’Alì e Metradamo. Parallelamente, partecipa a numerose trasmissioni televisive tra cui Bigodini su Italia1, Rondò su OdeonTV, e Music ZOO su All Music, oltre a essere testimonial in diverse telepromozioni per Mediaset e Rai.

Il 2006 segna un punto di svolta nella carriera di Mary con la partecipazione al reality “La Pupa e il Secchione”, che le porta popolarità nazionale. Da lì, continua a lavorare per molte trasmissioni Mediaset e Rai, tra cui Buona Domenica, Agriland su Canale Italia e Colorado su Italia1. Nel 2008, lancia una linea di intimo chiamata Pupissima Lingerie durante la Fashion Week di Milano.

Mary ha anche partecipato come attrice in diverse produzioni televisive, tra cui “Saturday Night Live” e “Candid Camera” su Italia1, e il cortometraggio “Stalking”. Nel periodo 2011-2013, è ospite e opinionista in varie trasmissioni di Mediaset come Pomeriggio5, Domenica5, Mattino5 e Stasera che sera di Barbara D’urso. Nel 2014, lancia un nuovo marchio e shop online di abbigliamento maschile.

Oggi, Mary Carbone è impegnata con la sua associazione “Sole” a combattere la violenza sulle donne, unendo la sua passione per lo spettacolo a una causa di grande importanza sociale.