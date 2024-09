In libreria la copia autografata de “Il prezzo della purezza” di Vito Franchini

Da Vito Franchini una lotta contro il tempo, un thriller senza un attimo di tregua, tratto da una, tante, troppe storie vere

Sabina Mondello, dirigente della Mobile di Verona, riceve il disperato grido di aiuto della famiglia di Medina, una bambina italo-algerina di 5 anni, trattenuta con la forza in Africa dal padre Yassine. Yassine e Rossella si erano incontrati in Egitto e frequentati per un po’, nonostante il parere contrario dei genitori di lei.

Dal loro amore è nata Medina, una bimba bellissima con gli occhi del colore del deserto. Yassine, dopo i primi tempi, si era però rivelato un uomo violento, egocentrico, inserito nei giri della droga, dolce e amorevole solo con la figlia. Dopo due anni dal divorzio, quando Yassine chiede a Rossella di portare Medina in Algeria dal nonno moribondo, la madre, ingenuamente, acconsente. Si accorge presto di aver commesso un tragico errore: la bambina non torna più, presa in ostaggio dalla famiglia del padre, e le trattative diplomatiche per riportarla in Italia si rivelano inutili. Poi, la scoperta agghiacciante: al sesto compleanno, Medina “sarà pura”.

Subirà, cioè, l’infibulazione, come tutte le donne di quella famiglia. Solo una persona può ottenere giustizia e sostituirsi alle istituzioni quando queste si rivelano impotenti: Nardo Baggio. Sabina decide allora di attivarlo, conscia degli scossoni che il suo nuovo ingresso in campo comporterà, come ogni volta, nella sua vita e in quella di chiunque cercherà di ostacolarlo. Una lotta contro il tempo, un thriller senza un attimo di tregua, tratto da una, tante, troppe storie vere.