Il film “After 4” stasera in onda su Rai Movie: ecco la trama

Tessa e Hardin, quarta puntata: domenica 1° settembre, alle 21.10, Rai Movie trasmette in prima visione “After 4”. Prosegue la tormentata e romantica relazione fra i due giovanissimi protagonisti della popolare saga i quali, però, a Londra si separano, per colpa delle intemperanze di lui. La ragazza torna negli Stati Uniti dove trova il padre morto per overdose. Hardin cercherà di riconquistarla, ma intanto scrive un libro, “After”, ispirato alla loro storia d’amore, e questa cosa a Tessa non va proprio giù.

Dal best seller planetario di Anna Todd è scaturita una saga cinematografica altrettanto popolare: qui alle appassionate vicende della giovane coppia l’autrice aggancia una riflessione su biografia e romanzo, e sul successo che non sempre è rose e fiori. Per giovani, giovanissimi ma non solo.