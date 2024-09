Giovanni Conelli nelle radio e in digitale con “Stare al mondo”

“Stare al mondo” è il nuovo singolo dell’artista napoletano Giovanni Conelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

“Stare al mondo” è il nuovo singolo dell’artista napoletano Giovanni Conelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, prodotto insieme a The Niro tra trame elettroniche e ricerca interiore, è una vera celebrazione della vita: ogni cosa che ci circonda, ogni elemento naturale, la musica, le emozioni e le persone attorno a noi ci inviano segnali e ci accompagnano nel nostro cammino esistenziale.

ASCOLTA IL BRANO: https://songwhip.com/giovanniconelli/stare-al-mondo

“L’unica cosa che vale la pena fare è vivere la nostra vita seguendo il nostro sentire e scegliendo ogni giorno di ascoltare i nostri bisogni più profondi. Siamo le uniche persone con cui dobbiamo convivere fino alla fine dei nostri giorni, tanto vale prenderne coscienza e ascoltarsi fino in fondo.”– Giovanni Conelli.

CREDITS

Musica e testo di Giovanni Conelli

Produzione di The Niro e Giovanni Conelli

Registrato, missato e masterizzato da Maurizio Mariani

Foto e visual di Feritoie

Assistente alla fotografia: Fiore D’Aniello

Artwork: Gabriele de Simone

Make-up di Laura Fioretti

CHI È GIOVANNI CONELLI?

“Io sono il testo, io sono la musica. Io sono la canzone e l’elettronica, la voce e il sintetizzatore. Io sono il brivido sul palco e la penna che scrive sul foglio. Io sono le onde del mare di Napoli, la lava e il suo infinito gorgoglio”.

Scrivere canzoni per Giovanni Conelli è una missione di bellezza, un istinto antico e inevitabile. Il cantautorato di scuola italiana con la sua evocazione letteraria si contamina con l’elettronica e la sperimentazione, dando luce a canzoni intime e testi urgenti. Negli ultimi anni Conelli ha pubblicato 3 ep e 5 singoli, suonato dal vivo in tutta la penisola e in diverse città europee. Il suo cammino dal vivo ha incrociato quello di artisti italiani come Mauro Ermanno Giovanardi, Riccardo Sinigallia, Francesco Di Bella (24 grana), Marco Messina (99 Posse), Andy (Bluvertigo), fonte di crescita, di incontro e di ispirazione. Giovanni Conelli ha prodotto alcuni dei suoi ultimi brani insieme al cantautore romano The Niro, incluso “Bolero sulla Luna”, il cui video è stato girato sull’isola di Vulcano con la performer francese di fama internazionale Maud De La Purification. Tra i vari riconoscimenti, l’agenzia DROP Eventi ha scelto Giovanni Conelli per aprire il concerto di Capodanno 2023/24 sul lungomare di Napoli, corrispondendo all’artista un premio in denaro in collaborazione con il comune di Napoli. Conelli è stato selezionato per partecipare a Humanity Music Festival da Cheope Mogol, Fabio Liberatori (Stadio) e Vince Tempera