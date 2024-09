Framing è la nuova collezione autunno/inverno di Malo Cashmere

Si chiama Framing la nuova collezione autunno inverno 2024/25 di Malo Cashmere: inquadrature di culture diverse che si mescolano e si contaminano

Si chiama Framing la nuova collezione autunno inverno 2024/25 di Malo Cashmere: inquadrature di culture diverse che si mescolano, si contaminano e si mettono in contatto. Framing è la volontà di raccogliere dei frame di culture e popoli diversi, in un mondo interconnesso e senza barriere, in cui la ricchezza è data dal valore della diversità.

Framing si ispira a più pattern culturali per esprimere uno stile che racchiude essenze provenienti da paesi diversi: dagli jacquard che raccontano delle tradizioni del Perù, a uno stile più urban e contemporaneo che parla di megalopoli come New York e il suo cuore pulsante Manhattan. La collezione autunno inverno di Malo Cashmere si rivolge dunque a un globetrotter che porta in valigia capi provenienti da ogni parte del globo e che fanno parte del suo lifestyle, abbracciando così tutte le culture con armonia e spirito di inclusività.

La collezione autunno-inverno 2024/25 di Malo Cashmere incarna l’eleganza senza tempo e l’innovazione distintiva del brand, celebrando gli oltre 50 anni di storia di yarn couture come un’ode alla maestria e all’artigianalità. Rinnovando le lavorazioni artigianali nelle quali Malo Cashmere è da sempre leader, questa collezione offre un omaggio al passato, rivisitando con modernità gli elementi iconici della maison.

Con uno sguardo attento alla tradizione e una visione rivolta al futuro, Malo presenta una sinfonia di colori, volumi e texture che non solo riflettono la sua ricca eredità artigianale, ma che catturano l’attenzione anche di un pubblico contemporaneo. L’impegno per l’eleganza senza tempo si traduce così in una collezione che, pur abbracciando la storia della maison, si rivolge con freschezza e stile a un moderno cittadino del mondo, raffinato e cosmopolita, pronto ad abbracciare diversi frame culturali nel segno dell’alta manifattura e con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al benessere dato dalle fibre naturali, core del brand.

Per lei:

Dal puro cashmere all’alpaca suri, dalla lana vergine ai pregiati blend in cashmere, seta e alpaca, passando per il merino super light e la lana felted con effetto panno di lana cotta, la proposta donna è realizzata con materiali nobili e preziosi, nell’uso dei quali si avverte la necessità di minimizzare le forme per arrivare a un livello massimo di lusso pacato e seduzione sofisticata. Come sempre nella filosofia Malo, si enfatizza il culto della qualità come matrice costante del capo finale.

Capi dalle forme morbide e accoglienti si alternano a capi dalle linee più pulite e squadrate. Colori forti e decisi come gli azzurri e i fucsia fanno capolino tra gradazioni neutre e naturali. Look urbani come i gessati e i blu e bianchi più rigorosi si avvicendano a look bold dalle grosse trecce in maglia o dalle preziose lavorazioni materiche e tridimensionali. Lo stile metropolitano, elegante e sofisticato da mattino fino a sera, lascia il passo anche a proposte loose-fit fino ad arrivare ai completi leisurewear e sporty-chic.

Molte e diverse le lavorazioni proposte che sottolineano l’assoluta maestria di Malo Cashmere: dalle maglie con effetti tridimensionali, alle fantasie che spaziano dagli jacquard che ricordano il Perù ad altre che ricordano l’Oriente. Maglie di lana cotta di ispirazione Nord Europa fino ad arrivare alle maglie basiche dall’effetto moderno e metropolitano. Il morbido filato bouclé dall’effetto teddy, fino al punto pelliccia, un punto particolare che riproduce l’effetto soffice e peloso delle pellicce. E ancora lavorazioni a treccia per maglie dalla vestibilità ampia, micro-trecce all over, punti micro e macro, coste piatte e con motivi spostati, coste inglesi in particolare sugli ampi colli, fino all’immancabile lavorazione double super leggero, cifra stilistica di Malo.

Per i capi spalla: cappotti lunghi monopetto e doppiopetto in panno di lana e in cashmere double, piumini dalla vestibilità over con imbottitura in cashmere super light, trench dall’effetto elegante, giubbotti con collo biker e parka di shearling merino a pelo liscio.

I pantaloni sono realizzati in flanella, in cavallery di lana così come il cargo dalla linea comoda, leggings in punto tessuto stretch, pantaloni regular dalla linea dritta o maschile, gonne dalla linea svasata e a tubino.

Completi giacca e pantalone gessati, dalla costruzione sartoriale, abiti dal punto vita segnato con costruzione a camicia e gonna fasciante sotto al ginocchio o con drappeggi, camicie azzurre e grige rigate e, in alcuni casi, anche doppiate bicolore.

Gli accessori completano la proposta donna con sciarpe, guanti, cinture dall’iconico intreccio Malo e borse in maglia.

Per lui:

La proposta uomo è un’ode all’eleganza, al comfort e allo stile timeless da sempre celebrativo della maison. La collezione si ispira all’heritage distintivo della maison, con un’interpretazione contemporanea e un approccio al quiet luxury, ovvero un lusso da indossare con naturalezza, offrendo uno stile concreto e caratterizzato da un guardaroba completo senza stagionalità né occasione d’uso.

Le nuove forme, più morbide ma non eccessive, rassicuranti e tipiche di un capo di alta qualità, si sposano con una palette di colori informali, che spaziano dai toni neutri del bianco, burro, avorio, beige, caramello ai grigi abbinati al colore ocra, fino a giungere nei classici blu e nero, esprimendo uno stile versatile, adatto a diverse occasioni.

Per questa collezione, sono stati impiegati diversi tipi di punti heritage di Malo, come il piquet bicolore, fino alla rivisitazione degli iconici punti treccia, autentica espressione dell’artigianalità distintiva di Malo. Il culmine si raggiunge con l’uso innovativo del punto spugna che crea un disegno a righe in rilievo, sottolineando la tridimensionalità del tessuto, arricchito da giochi di colori esclusivi. La collezione si distingue ulteriormente grazie a ricami fatti a mano, intrecci aran, coste inglesi, jacquard a quadri – micro e macro – e disegni geometrici ottenuti attraverso la fusione di pregiate fibre come l’alpaca, la seta e la lana.

Un altro elemento cardinale riproposto in questa collezione sono le maglie integrali senza cuciture, un’icona intramontabile che da oltre 50 anni contraddistingue Malo Cashmere. Presentate in filato di puro cashmere con effetto shetland inglese, questa particolare trama, caratterizzata da tonalità mélange e dall’effetto vaporoso, crea un aspetto casual, confermando la continua capacità della maison di reinterpretare i classici in chiave contemporanea.

L’accento sull’innovazione è evidente grazie all’utilizzo di tessuti performanti utilizzati per i capispalla tecnici. I giacconi realizzati con materiali water proof, wind proof e breathable, assicurano non solo uno stile impeccabile, ma anche una protezione completa contro gli agenti atmosferici. I piumini presentano un design innovativo grazie ad un esclusivo disegno realizzato mediante termosaldature. Realizzati in nylon super light e parti in maglia, i piumini si integrano armoniosamente all’offerta maglieria, creando una combinazione perfetta di stile e versatilità, garantendo calore e leggerezza. Un’altra novità è il technical jersey, tessuto versatile utilizzato in un modello di camicia, antibatterico, traspirante e no-iron, che unisce praticità e stile.

Il lusso passa per la sostenibilità:

La nuova collezione Framing presenta un’ampia gamma di capi realizzati rispettando l’ambiente e il benessere degli animali, seguendo un’idea di moda orientata alla sostenibilità.

La lana è certificata RWS (Responsibly Wool Standard) e l’alpaca è certificata RAS (Responsible Alpaca Standard). Le certificazioni RWS e RAS assicurano che nelle aziende agricole coinvolte, le pecore, le capre del mohair e gli alpaca siano trattati in base alle cinque libertà degli animali, garantendo un ambiente di vita dignitoso e rispettoso. Inoltre, questi standard ripongono particolare attenzione nei confronti della gestione del terreno, con un impegno continuo per migliorarne la sostenibilità.

Un altro elemento rilevante, ormai da diverse collezioni, è rappresentato dai capi realizzati in cashmere rigenerato. Il filato utilizzato per questi capi è composto al 50% da cashmere rigenerato, proveniente da capi accuratamente separati per colore, macerati e rifilati. L’altro 50% consiste in un fiocco di cashmere nuovo, che contribuisce alla stabilità del colore e alla resa finale del capo. Questo filato è certificato secondo lo standard GRS (Global Recycle Standard), garantendo che più del 20% delle fibre sia riciclato. Questa pratica non solo riduce significativamente il consumo di risorse come materie prime vergini, acqua ed energia, ma contribuisce anche a un ciclo di vita più lungo per il cashmere, promuovendo la circolarità e la sostenibilità nel settore della moda.

Inoltre, Malo sceglie aziende fornitrici certificate Cradle to Cradle. Questa certificazione attesta l’impegno per la produzione di prodotti sicuri, circolari e realizzati in modo responsabile. Lo standard Cradle to Cradle offre un percorso di miglioramento continuo, garantendo così che i capi Malo siano progettati per un futuro sano, equo e sostenibile. Questo standard è utilizzato globalmente da designer, marchi e produttori per contribuire a un mondo più sostenibile attraverso la produzione responsabile.