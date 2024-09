A “Sulla Via di Damasco” su Rai 3 il meeting di Rimini

Il meeting di Rimini, i numeri, i protagonisti, le impressioni. A “Sulla Via di Damasco”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 1° settembre alle 8.30 su Rai 3, il diario della 45esima edizione del meeting, dal titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”, che è risuonato come un richiamo a non lasciarsi condizionare da questo presente così incerto e difficile, ma a farsi guidare dalle domande più importanti che ognuno porta nel suo cuore. La ricerca dell’essenziale è divenuta la missione di Rose Busingye, in Uganda: nella fede è la fine della schiavitù delle sue donne.

Al microfono di Eva Crosetta anche un altro protagonista, Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, che traccerà un bilancio dell’evento non solo attraverso i numeri (visitatori in crescita del 10%), ma evidenziando, dalla prospettiva delle riflessioni e delle testimonianze emerse dal raduno, ciò che deve essere considerato essenziale per vivere in verità, pace e giustizia. L’ultima voce è quella di Davide Prosperi, presidente della fraternità Comunione e Liberazione, che coglierà la ricchezza e l’attualità della testimonianza di don Giussani per le grandi sfide che il mondo e la Chiesa dovranno affrontare.