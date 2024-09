A “Presadiretta” stasera su Rai 3 si parla di case green

La direttiva europea “Case Green” al centro della puntata del programma “Presadiretta” in onda stasera su Rai 3: le anticipazioni

Domenica 1 settembre 2024 alle 21:20 su Rai 3 torna “Presadiretta”. In apertura di puntata un approfondimento sull’emergenza nell’area flegrea dove vivono 800 mila persone e si teme la grande scossa. I modi per rendere antisismiche le case ci sono, ma con quali soldi? Gli aggiornamenti sulla situazione, in collegamento da Bacoli, con il sindaco Josi Gerardo dalla Ragione. E ancora, l’emergenza abitativa che dilaga a livello nazionale. La speculazione sugli affitti brevi satura il mercato: ci sono sempre meno case e sono sempre più care.

A seguire, la direttiva europea Case Green ci chiede di rendere gli edifici più sostenibili sul piano energetico: che significa dal punto di vista pratico, quanto costa e chi pagherà? Un fact checking sulla transizione energetica con tutte le novità tecnologiche della bioedilizia. La battaglia dell’estrema destra in Germania contro le pompe di calore. La giungla dei superbonus, il loro impatto sul patrimonio edilizio e sui conti dei cittadini e dello Stato. Un superbonus che doveva favorire grandi condomini di periferia e famiglie poco abbienti. Ad oggi ha riguardato appena il 4,2 per cento del patrimonio immobiliare italiano. Che cosa non ha funzionato? E di chi è la responsabilità politica? Eppure le soluzioni tecniche ci sono.

PresaDiretta è andata a vedere le incredibili novità tecnologiche dell’edilizia green e, in anteprima, uno studio del Politecnico di Milano sulla dispersione termica. Una risposta arriva anche dal basso, dai cittadini solari come quelli incontrati vicino Bologna e a Roma, che autoproducono e si scambiano tra loro tutta l’energia di cui hanno bisogno, rinnovabile naturalmente. In Germania, poi, dove la battaglia del partito di estrema destra Afd contro la transizione ecologica ha preso di mira le pompe di calore. PresaDiretta ha seguito la campagna elettorale in Sassonia e Turingia, che proprio domenica andranno al voto. Con la giornalista di Repubblica Tonia Mastrobuoni, in collegamento da Berlino, l’analisi dei primi risultati nei due lander tedeschi.