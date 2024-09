A Gaza ritrovati i cadaveri di 6 ostaggi israeliani rapiti da Hamas

Gaza, ritrovati i corpi di 6 ostaggi rapiti da Hamas. Idf: “Sono stati brutalmente assassinati dai miliziani poco prima dell’arrivo dei soldati israeliani”

I corpi di sei ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre del 2023 sono stati recuperati in un tunnel a Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che i corpi sono stati ritrovati dopo essere stati assassinati dai terroristi. Come riporta il Times of Israel, il portavoce dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che i sei sono stati “brutalmente assassinati” da Hamas poco prima dell’arrivo delle truppe, forse solo un giorno o due prima del loro ritrovamento. “Secondo una prima valutazione sono stati brutalmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo. Sono stati rapiti vivi la mattina del 7 ottobre dal gruppo terroristico di Hamas”, ha detto Hagari in una conferenza stampa.

Gli ostaggi erano Hersh Goldberg-Polin, 23 anni, Eden Yerushalmi, 24 anni, Ori Danino, 25 anni, Alex Lubnov, 32 anni, Carmel Gat, 40 anni, e Almog Sarusi, 27 anni. Goldberg-Polin, Yerushalmi, Lubnov, Sarusi e Danino (un sottufficiale fuori servizio) furono rapiti al festival musicale Nova vicino al kibbutz Re’im, mentre Gat fu portato via dal kibbutz Be’eri.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, come riporta il quotidiano israeliano, ha detto di essere “devastato e indignato” per la morte degli ostaggi, in particolare quella del cittadino israeliano e statunitense Goldberg-Polin: “Ho lavorato instancabilmente per portare loro il loro amato Hersh sano e salvo e sono addolorato per la notizia della sua morte”, ha detto Biden

