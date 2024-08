Virus respiratorio sinciziale: con nirsevimab meno ricoveri per i bimbi

Nirsevimab ha dimostrato di proteggere efficacemente i neonati dai ricoveri per virus respiratorio sinciziale (RSV), inclusi i ricoveri in unità di terapia intensiva pediatrica

Secondo lo studio prospettico francese ENVIE, l’anticorpo monoclonale nirsevimab ha dimostrato di proteggere efficacemente i neonati dai ricoveri per virus respiratorio sinciziale (RSV), inclusi i ricoveri in unità di terapia intensiva pediatrica (PICU) e quelli che richiedono ventilazione meccanica. In un modello di regressione logistica, l’efficacia di nirsevimab nel prevenire l’ospedalizzazione per bronchiolite da RSV è stata stimata all’83% (IC al 95% 73,4-89,2) nei neonati di età inferiore ai 12 mesi, come riportato da Naim Ouldali dell’Ospedale Universitario Robert Debré di Parigi e colleghi sul New England Journal of Medicine.

I ricercatori hanno inoltre osservato che nirsevimab era efficace nel 69,6% dei casi contro la bronchiolite da RSV che ha portato al ricovero in PICU (IC al 95% 42,9-83,8) e nel 67,2% dei casi che hanno richiesto supporto ventilatorio (IC al 95% 38,6-82,5). “Questo studio real-world ha indicato che la profilassi con nirsevimab è efficace contro la bronchiolite associata a RSV con conseguente ospedalizzazione tra i neonati di età inferiore ai 12 mesi, compresi quelli con casi gravi”, hanno spiegato Ouldali e i coautori.

Tra i neonati con almeno un fattore di rischio per la bronchiolite, l’efficacia di nirsevimab è risultata inferiore (64,8%) nel prevenire l’ospedalizzazione (IC al 95% -17,2-89,4), ma i numeri assoluti in questo gruppo erano ridotti, hanno osservato gli autori. L’efficacia di nirsevimab è apparsa simile tra i neonati di età inferiore ai 3 mesi e quelli più grandi. “Questo è uno studio importante che mostra un’efficacia di oltre l’80% della terapia con nirsevimab contro l’ospedalizzazione associata all’RSV in un breve periodo di studio, evidenziando l’importanza di somministrare questo anticorpo monoclonale ai neonati prima della circolazione del virus”, ha dichiarato Natasha Halasa della Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, che non era coinvolta nello studio.

“È fondamentale garantire che nirsevimab raggiunga tutti i neonati, compresi quelli dei Paesi a basso e medio reddito, dove si verifica la maggior parte dei decessi dovuti all’RSV”, ha sottolineato Halasa.

Lo studio ha utilizzato un disegno caso-controllo che comprendeva 690 neonati ricoverati per bronchiolite associata a RSV (casi) e 345 neonati che avevano effettuato visite cliniche negli stessi ospedali per motivi diversi dall’RSV (controlli). L’età mediana dei pazienti nel gruppo dei casi era di 3,1 mesi, mentre i controlli avevano un’età mediana di 3,4 mesi.

Per l’endpoint primario del ricovero ospedaliero per bronchiolite da RSV, l’8,7% dei pazienti nel gruppo dei casi aveva ricevuto nirsevimab almeno 7 giorni prima della data della visita ospedaliera, mentre il 28,1% dei controlli aveva ricevuto nirsevimab. Tra i pazienti del gruppo dei casi, il 14% con bronchiolite da RSV che richiedeva il ricovero in PICU aveva ricevuto nirsevimab, mentre il 32,2% dei controlli aveva ricevuto l’anticorpo monoclonale; inoltre, tra i pazienti del gruppo dei casi che richiedevano supporto ventilatorio, il 14,3% aveva ricevuto nirsevimab contro il 30,5% dei controlli.

“I risultati di questo studio nel mondo reale devono essere confrontati con quelli degli studi di fase III precedenti all’autorizzazione”, scrivono gli autori. Ad esempio, lo studio MELODY ha rilevato che nirsevimab aveva un’efficacia leggermente inferiore, pari al 74,5%, nel prevenire un’infezione del tratto respiratorio inferiore correlata all’RSV nei neonati che richiedevano cure mediche, mentre lo studio HARMONIE ha dimostrato un’efficacia di circa l’83% nel prevenire le ospedalizzazioni per RSV, simile ai risultati di questo studio. Le differenze di efficacia possono essere dovute al momento in cui sono stati valutati gli esiti, hanno sottolineato i ricercatori. Nello studio attuale, l’efficacia è stata valutata a 3 mesi, come nello studio HARMONIE, mentre nello studio MELODY è stata valutata a 150 giorni, hanno spiegato gli autori.

È probabile che l’efficacia di nirsevimab diminuisca nel tempo, hanno scritto. “Nel complesso, questi risultati suggeriscono che campagne annuali all’inizio dell’epidemia di RSV, come avviene per l’influenza, piuttosto che il trattamento continuo dei neonati durante tutto l’anno, possono migliorare l’utilità del programma di trattamento con nirsevimab”, hanno osservato gli autori.

Negli Stati Uniti, l’FDA ha approvato nirsevimab per l’immunizzazione passiva dei neonati contro l’RSV nel luglio 2023 e l’Advisory Committee on Immunization Practices del CDC ha emesso raccomandazioni per il suo utilizzo nell’agosto 2023. Attualmente, i CDC raccomandano una dose di nirsevimab per i neonati di età inferiore agli 8 mesi e nati poco prima o durante la loro prima stagione RSV se: 1) la madre non ha ricevuto un vaccino contro l’RSV durante la gravidanza; 2) lo stato di vaccinazione della madre contro l’RSV è sconosciuto; o 3) il neonato è nato entro 14 giorni dalla vaccinazione materna contro l’RSV.

Il virus respiratorio sinciziale

Il virus respiratorio sinciziale (RSV) è un patogeno comune e altamente contagioso che colpisce principalmente i neonati e i bambini piccoli. È una delle principali cause di infezioni delle vie respiratorie inferiori, come bronchiolite e polmonite. L’RSV è stagionale, con picchi di infezione che si verificano tipicamente durante i mesi invernali. I sintomi dell’infezione da RSV possono variare da lievi sintomi simili al raffreddore a gravi difficoltà respiratorie che richiedono ospedalizzazione, in particolare nei neonati, nei bambini prematuri e in quelli con condizioni mediche preesistenti.

La prevenzione dell’RSV è cruciale poiché non esiste un trattamento specifico per l’infezione, sebbene il supporto respiratorio e le cure di supporto siano essenziali per i casi gravi. Le misure preventive includono il lavaggio frequente delle mani, l’evitare il contatto con persone infette e l’uso di anticorpi monoclonali come il nirsevimab, che offre una protezione passiva contro l’infezione. Con lo sviluppo e la diffusione di anticorpi monoclonali e vaccini, c’è speranza di ridurre significativamente il carico di malattia associato all’RSV, soprattutto nei neonati e nei bambini piccoli.

Zein Assad et al, Nirsevimab and Hospitalization for RSV Bronchiolitis, NEJM 2024;391:144-154